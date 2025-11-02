Santiago Candocia, marmolista de arte funerario en Ferrol: "No damos abasto"

Santiago muestra las flores forjadas que pondrá en la lápida de sus padres, donde también quiere enterrarse él Emilio Cortizas

Santiago y su hermano Manolo recogieron el testigo de su padre, que montó la empresa Mármoles Candocia a comienzos de los sesenta en el mismo lugar de San Xoán donde sigue en la actualidad: Campo de Chao.

“No damos abasto”, resume para trasladar que, mientras otras marmolerías han ido cerrando en Ferrolterra, la suya goza de una salud inmejorable y, con cinco personas en la plantilla, es de las más grandes.

Cuando el patriarca de los Candocia puso a andar el negocio se dedicó a los peldaños prefabricados, pero pronto evolucionó hacia el mármol y los granitos, “y siempre se tocó el arte funerario”, explica.

Raúl Freire, que lleva unos 35 años en el equipo que completan María Jesús y Juan, incide en que el apelativo de negocio “familiar” va más allá de la herencia —aunque la tercera generación no parece, por ahora, dispuesta a coger el testigo— porque todos forman parte de una gran familia.

Y ellos, ¿cómo se imaginan su despedida? “Yo ya tengo una lápida, la de mis padres”, confirma Santiago, explicando que “la hicimos a medida, con unas especificaciones ya grabadas porque son en varios colores, no es una cosa que se vea habitualmente. Es muy discreta, pero especial. Además, a mi madre le gustaban mucho las flores, así que le he encargado esta forjada para que la tenga siempre”.

Raúl, por su parte, advierte que él quiere ser incinerado y “esparcido” en un lugar especial, confirmando que la gente más joven ya no le da la misma importancia que los mayores al ritual de acudir al cementerio y cuidar los nichos como se hizo toda la vida.