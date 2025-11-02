Pierde el control del coche y choca con una furgoneta en la carretera de Castilla, en Ferrol

Imagen de archivo de la carretera de Castilla Jorge Meis

Susto de madrugada en el barrio de San Xoán, en Ferrol, cuando un coche colisionó contra otro vehículo que estaba aparcado en las inmediaciones del número 208 de la carretera de Castilla, en el entorno de la intersección con la calle Río Porto.

En concreto, según la información de la Central de Emergencias del 112 Galicia, la alerta les llegó a las 6.44 horas de este domingo, movilizándose la Policía Local hasta la zona, además de dar aviso a Urxencias Sanitarias y los Bomberos.

Confirma el Concello de Ferrol que fue un conductor quien perdió el control del turismo en el que circulaba por motivos que no han trascendido y chocó con una furgoneta que estaba estacionada.