Once portales de Esteiro se convirtieron en un pasaje del terror con más de 200 participantes

Uno de los grupos que completaron el terrorífico recorrido Cedida

La iniciativa que tuvieron varias familias de 2º de Primaria del CEIP de Esteiro vecinas del barrio hace tres años, planeando un recorrido por Samaín para sus hijos e hijas, se ha convertido en un multitudinario itinerario terrorífico que este pasado viernes reunió a más de 200 menores en esta zona de Ferrol.

"Nos quedamos cortos de chuches", resume Sabela Martínez, una de las madres que colaboran con la cita, que sale adelante gracias, precisamente, a la cooperación. Así, las que tienen pisos en el vecindario abren los portales, mientras que otras asumen la decoración, compran gominolas y dulces e incluso se encargan de asustar a los pequeños.

El itinerario comenzaba en el portal 61-63 de la avenida de Esteiro, en la peluquería de Maite, para continuar en el 62-64 donde estaba "El circo de los horrores". Después vendría "El hospital del terror" (65-67), "Habelas hainas" (78-80), "Hotel Transilvania" (93-95), "Guarida del Conde Drácula" (101-103), "A casa dos morcegos" (121-123), "Cementerio encantado" (129-131), "Pesadilla antes de Navidad" (145-147) y "Cova Tenebrosa" (153-155).

Además, también se incluyó una "Casa de las Sombras" en el 39-41 de la carretera de Caranza. Un total de once lugares "tenebrosos" que asustaron a los críos, sí, pero también a algún que otro adulto. Después del éxito, las familias del CEIP de Esteiro ya están pensando cómo se superarán el año próximo, algo de lo que estamos más que seguras.