Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Día de Difuntos

Octavio Castro, funerario en Ferrolterra: “La gente busca que la despedida sea ahora algo más íntima”

Es la tercera generación de funerarios, con tanatorios en Ferrol, Cedeira y Cariño

Marta Corral
Marta Corral
02/11/2025 11:34
Octavio Castro en el tanatorio del Juan Cardona que están reformando
Octavio Castro en el tanatorio del Juan Cardona que están reformando
Daniel Alexandre

Lino Cagiao, el abuelo de Octavio Castro Cagiao, fue quien empezó en el negocio con una pequeña funeraria en la parroquia naronesa de Castro y él se unió a su madre, segunda generación, cuando tenía unos 25 años, en 1998, ejerciendo ahora como gerente de Servicios Funerarios de Galicia, la empresa desde donde gestiona junto a su mujer Mónica los tanatorios del Juan Cardona, Cedeira y Cariño. 

Todos estos años le han servido para constatar los diversos cambios con respecto a los ritos fúnebres y ahora, incide, “la gente busca que la despedida sea algo más íntima”. Pero también proliferan los adioses personalizados, en los que hay música o lecturas, algo que está ya muy normalizado. 

Raúl Freire y Santiago Candocia en la marmolería ubicada en San Xoán

Marmolistas, funerarios y una sepulturera: los ferrolanos que trabajan “a dos metros bajo tierra”

Más información

Lo que no acaba de naturalizarse es la forma en la que encaramos la muerte de los seres queridos: “Nos enfrentamos como nos han enseñado a hacerlo. Es un problema educacional y es increíble que en las escuelas no se comente eso porque es lo único cierto que tiene la vida y no se habla en las aulas”. 

En su caso, escoge que su familia, cuando él fallezca, pase “ese trance tranquila, con una cosa íntima” y “después de donar todo lo posible” que lo incineren. Eso sí, llevando las cenizas a “un sitio concreto de un cementerio” porque, respetando a la gente que prefiere un lugar simbólico, “quiero tenerlas en un sitio localizado para que mis bisnietos puedan recordarme”.

Te puede interesar

Uno de los grupos que completaron el terrorífico recorrido

Once portales de Esteiro se convirtieron en un pasaje del terror con más de 200 participantes
Marta Corral
Participantes en la salida micológica de este sábado

La salida micológica abre paso este domingo en As Pontes a la XXXV Feira de Fungos e Cogomelos
Redacción
Raúl Freire y Santiago Candocia en la marmolería ubicada en San Xoán

Marmolistas, funerarios y una sepulturera: los ferrolanos que trabajan “a dos metros bajo tierra”
Marta Corral
Santiago muestra las flores forjadas que pondrá en la lápida de sus padres, donde también quiere enterrarse él

Santiago Candocia, marmolista de arte funerario en Ferrol: "No damos abasto"
Marta Corral