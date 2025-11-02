Octavio Castro, funerario en Ferrolterra: “La gente busca que la despedida sea ahora algo más íntima”

Octavio Castro en el tanatorio del Juan Cardona que están reformando Daniel Alexandre

Lino Cagiao, el abuelo de Octavio Castro Cagiao, fue quien empezó en el negocio con una pequeña funeraria en la parroquia naronesa de Castro y él se unió a su madre, segunda generación, cuando tenía unos 25 años, en 1998, ejerciendo ahora como gerente de Servicios Funerarios de Galicia, la empresa desde donde gestiona junto a su mujer Mónica los tanatorios del Juan Cardona, Cedeira y Cariño.

Todos estos años le han servido para constatar los diversos cambios con respecto a los ritos fúnebres y ahora, incide, “la gente busca que la despedida sea algo más íntima”. Pero también proliferan los adioses personalizados, en los que hay música o lecturas, algo que está ya muy normalizado.

Lo que no acaba de naturalizarse es la forma en la que encaramos la muerte de los seres queridos: “Nos enfrentamos como nos han enseñado a hacerlo. Es un problema educacional y es increíble que en las escuelas no se comente eso porque es lo único cierto que tiene la vida y no se habla en las aulas”.

En su caso, escoge que su familia, cuando él fallezca, pase “ese trance tranquila, con una cosa íntima” y “después de donar todo lo posible” que lo incineren. Eso sí, llevando las cenizas a “un sitio concreto de un cementerio” porque, respetando a la gente que prefiere un lugar simbólico, “quiero tenerlas en un sitio localizado para que mis bisnietos puedan recordarme”.