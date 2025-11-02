Mi cuenta

Nueva y exitosa visita al Palacio de Capitanía de mano de personal de Ferrol Guías

Cada primer sábado de mes se realizan una o dos citas con este edificio del siglo XVIII que suelen llenarse

Montse Fernández
02/11/2025 00:20
Una veintena de personas participaron en la visita de este sábado
Emilio Cortizas

Entrado noviembre las propuestas turísticas decaen irremediablemente, pero los más avispados se anotaron para participar este sábado y disfrutar del día festivo con una de las siempre atractivas propuestas de Ferrol Guías, como es la visita al Palacio de Capitanía, uno de los tesoros de la urbe naval, que suele despertar gran interés. 

Y es que cada primer sábado de mes la empresa turística oferta uno o dos recorridos por el impactante edificio palaciego que Defensa abre gratuitamente para disfrute de la ciudadanía en general de mano del operador turístico, que cobra a cada participante seis euros por realizar el itinerario. 

Isabel Díaz-Robles, la responsable de la empresa, explica que como suele ocurrir con esta visita “la gente suele quedar encantada, tanto los de la zona como los de fuera, todos suelen sorprenderse del lujo que alberga el edificio, de las habitaciones, el mobiliario...”. 

Así, indicó que la gran mayoría de los asistentes –más de 20– “eran gente de Ferrol, sobre un 70%”. Además, explica que a última hora había gente interesada en anotarse pero el cupo estable completo. No obstante, ya hay gente que quiere participar en la próxima visita, el 6 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución. 

Isabel Díaz-Robles explica que a pesar de estar ya en plena temporada baja, aprovechan entre noviembre y diciembre para pensar en nuevos proyectos, “en realidad aquí nunca se descansa”, añade la guía ferrolana, quien asevera que la intención es seguir en 2026 visitando el palacio. 

