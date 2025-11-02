Los bancos de alimentos de Ferrol, Santiago y A Coruña se unen en una entidad única

Imagen del aniversario del Banco de Alimentos de Ferrol AEC

El Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial), deja de denominarse así y pasa a compartir nombre junto a los de Compostela y A Coruña, llamándose los tres Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña.

Una nueva denominación que “permitirá mayor agilidad en la recepción de ayudas y la distribución de las mismas en un momento de aumento de la demanda como el actual”, como apuntan desde la entidad social.

Desde Ferrol ya se está trabajando duro para la Gran Recogida que tendrá lugar entre los días 7 y 8 de noviembre, para lo que hacen falta, un año más, voluntarios, “vecinos que se comprometan con la causa y puedan ayudar en un momento dado, permitiendo así estar presentes en los diferentes supermercados en los que se hagan las peticiones de productos no perecederos”, indican.

Cabe destacar que solo durante el pasado año la institución solidaria ferrolana logró repartir más de 280.000 kilos de comida entre las entidades con las que colaboran habitualmente y que se encargan del reparto de víveres entre quienes más lo necesitan.

La acción de recolecta de este año se ha adelantado con respecto a ediciones pasadas con el fin de no coincidir en el tiempo con el Black Friday, que moviliza a un volumen importante de población. Bajo el lema “Lo damos todo”, los voluntarios se repartirán por las principales cadenas de alimentación. Los ciudadanos podrán colaborar de dos formas, aportando alimentos o dinero a través de la línea de cajas.