Las anécdotas de más de seis meses de travesía recorriendo medio mundo en la fragata "Méndez Núñez"

Mapa del extenso despliegue de la fragata "Méndez Núñez" Defensa

A su llegada al Arsenal de Ferrol el pasado 13 de octubre, tras haber navegado más de 37.400 millas náuticas por medio mundo, el comandante de la “Méndez Núñez, el capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez aseguraba que la travesía de más de medio año que acaban de culminar había constituido uno de los desafíos más importantes de su carrera y también de la gran mayoría de miembros de la dotación (173 hombres y 43 mujeres), invitando a los medios a conocer el anecdotario que cada uno de ellos traía bajo el brazo de un recorrido tan largo que los llevó a puertos hasta entonces impensables y en los que la Armada española no había estado en más de cien años, como Japón. Un viaje que se caracterizó por la gran exigencia logística y operativa pero que también sirvió para disfrutar de la riqueza de otras latitudes y visitar lugares increíbles.

Así, el Ministerio de Defensa publicó en una de sus revistas para personal el reportaje “Más que marinos: una familia que hace historia a bordo de la ´Méndez Núñez´” en la que se repasan momentos vividos por parte de la dotación durante el largo despliegue.

Pater Alejandro Espíritu: “Este despliegue nos ha hecho más abiertos de mente a toda la dotación”

Momento del desembarco en Ferrol tras más de seis meses fuera de su base Daniel Alexandre

Tiene la consideración de capitán y la tradición castrense le viene de familia. Desde que ingresó en las Fuerzas Armadas, en 2015, ha participado en misiones internacionales en Irak, Mali, Lituana y Gabón y se ha desplegado con la Armada en cinco ocasiones.

A bordo de la F-104, además de asistencia espiritual de la dotación, imparte la formación para confirmaciones, bautizos, matrimonios, comuniones, etc. “Hasta el menos creyente del barco, necesita una mano amiga de vez en cuando”, sostiene. También sostiene que en la Armada, como en la sociedad, “hay mucha fe, pero poca práctica religiosa”, dice. Para Pater Espíritu, que es como se refieren a él a bordo, este despliegue ha sido “toda una experiencia”, al poder compartir vivencias con capellanes de diferentes confesiones: anglicanas, metodistas, luteranas e incluso budistas (de la Armada de Australia)”.

Esto le ha permitido conocer el funcionamiento de capellanías militares de otros países y cómo unas naciones “otorgan más énfasis a la necesidad de capellanes que otras”.

Asegura que en la navegación por el Indopacífico “he podido descubrir lo grande que es la Iglesia Católica, presente en cada ciudad y cómo siempre hay un fraile o una monja en el país más recóndito ayudando a los más necesitados. También considera un lujo pisar suelo donde un día España estuvo presente y recuerda especialmente su paso por Molucas, Tidore y Ternate, donde Elcano arribó; la isla de Guam, “territorio que nos arrebataron injustamente” o Filipinas. También le viene a la memoria la iglesia católica de Salalah, en Omán, “encontrar una iglesia en un país islámico, en Arabia, fue toda una experiencia de fe”, sostiene.

Gran emoción entre familiares y amigos a la llegada de la fragata "Méndez Núñez" a puerto el pasado 13 de octubre Daniel Alexandre

Alférez Hugo Zebensuí:“Fuimos a una fiesta india y picaba hasta el postre”

Este tinerfeño de nacimiento, nunca tuvo relación con el mundo militar, pero sí mucha afición a la mar, lo que lo llevó a ingresar en la Armada en 2017 con su formación en la Escuela Naval. Ahora lleva tres años destinado en la F-104 y ha recorrido medio mundo, “eso solo es posible en la Armada”, asevera.

Tras ocuparse de equipos y ordenadores del sistema de combate este año ha cambiado a Armas Aegis, para encargarse del lanzador de misiles del buque y los iluminadores. Durante el despliegue asegura que “hay momentos duros, intrínsecos a la travesía”. También le trae muy gratos recuerdos la invitación del “INS Kochi”, un buque de la Indian Navy a un “Indian Food Festival”. Recuerda que como muestra de hospitalidad “ofrecieron a 80 personas de la dotación acudir al evento, con música y comida india. Nos hicieron el favor de cocinar `not spicy´ y picaba de mil demonios, hasta el postre”. También recuerda momentos menos simpáticos como cuando le tocó localizar una oficina de correo en algún país como Yakarta, “el correo estaba en la callejuela más oscura y perdida”, explica.

De la travesía se queda con aquellos momentos en los que al decir que “éramos españoles, sonreían automáticamente, como sabiendo de antemano que éramos gente alegre y amable”.

Sargento Helena Aynara: “Ver culturas tan diferentes te enseña a valorar lo que tienes aquí”

Natural de Cartagena (Murcia) Helena Aynara ingresó en la Armada en 2014, siguiendo los pasos de su abuelo, alférez de navío electrónico. Después de 12 años destinada en Galicia y Ferrol, el próximo verano asciende a sargento primero y le tocará cambiar destino. Espera entonces poder regresar a su casa. En la “Méndez Núñez” lleva cuatro años destinada, en el servicio de Energía y Propulsión, siendo supervisora de la planta eléctrica.

Afirma que este despliegue “ha sido un antes y un después” en la historia de la Armada en tanto que se ha podido demostrar la capacidad de los buques nacionales. Asegura sentirse “muy afortunada” por participar en el despliegue y colaborar con diferentes armadas. Guarda especial recuerdo del momento en que hizo un intercambio con el portaaviones “Prince of Walles”. “Fue una experiencia impresionante, no te imaginas lo grande que es ese buque por dentro”.

De los países visitados no olvidará cuando pudo ver de cerca los camellos en Omán, el tráfico alocado en Yakarta, los cocodrilos, canguros y cascadas en las que se bañó en Australia, la paradisiaca isla de Guam, la intensidad de vida de Japón o la cultura filipina. De todo ello se queda con la “hospitalidad, educación y limpieza de los japoneses, es increíble”, dijo. También evoca el mercado flotante y la experiencia de poder dar de comer a los elefantes en Tailandia o visitar la ciudad tan futurista de Singapur y las increíbles torres petronas de Kuala Lumpur (Malasia). “Este despliegue me ha cambiado la vida, ver culturas tan diferentes te enseña a valorar las cosas que tienes en tu vida, sobre todo cuando ves la pobreza de ciertos países”, aseveró.

Cabo 1º I.M. Víctor Alfonso V. :“Por este tipo de experiencias me alisté en Infantería de Marina”

Ingresó en la Armada con 18 años, tiempo que ha trabajado para aportar seguridad a los buques e instalaciones de la Armada en cualquier parte del mundo, realizando también labores de escolta. En la “Méndez Núñez” y en esta navegación su función principal ha sido nadador de salvamento. “Por suerte nunca he tenido que intervenir en un caso real de algún compañero que se caiga”, precisa. En su caso, ante un despliegue tan largo, lo que le ayuda es el deporte, llegando a formar un grupo “para hacer juntos clases de mantenimiento y fortalecimiento del cuerpo, y lo importante es hacer piña”, asevera.

Del viaje destaca, como otros de sus compañeros, la anécdota de la comida en India, “a pesar de no querer que fuera picante, no había manera de que no lo fuera”. De quedarse con alguna vivencia se queda lo vivido en Australia, “con los cocodrilos y los canguros”. Pero también con Japón y lo “ordenados y respetuosos que son”.

Asegura también que esta travesía ha sido su mejor experiencia hasta la fecha en navegación. “A pesar de haber realizado tantas misiones en otras ocasiones, solo en esta navegación he estado en siete países que no había conocido antes, cada país, con su gente, su cultura, su comida... esto me lo llevaré siempre allí donde sea que me manden... por este tipo de experiencias me alisté en Infantería de Marina”, concluye.

Cabo Francisco Fábregas: “Los intercambios con otras armadas son una experiencia única”

Francisco es ferrolano e ingresó en la Armada hace 22 años. Lleva siete meses destinado en la “Méndez Núñez”.

En la travesía ocupó su puesto en la cámara de propulsión, controlando el correcto funcionamiento de sus equipos. En su caso extrañó mucho a su familia pues recientemente ha sido padre por primera vez. “No sabía lo que era dejar a la familia”.

Le hubiera gustado que lo fueran a visitar a algún puerto, pero “los compromisos laborales” no lo han propiciado. Del viaje se queda con el “intercambio con miembros de otras armadas” que califica de “experiencia única”. Tuvo ocasión de hacer amistades entre la Armada de Alemania.

Marinero María Fuente: “En el paso del Ecuador es habitual cortar el pelo a los novatos”

Esta asturiana hace tres años que ingresó en la Armada y ha realizado dos navegaciones. Asegura que lo que más disfruta de estas travesías es “entrenar en el hangar o la cubierta de vuelo viendo el mar”. Asimismo, le encantan las barbacoas a bordo con la brigada de máquinas. “Ponemos música y hacemos una fiesta mientras comemos y bailamos”.

Destaca también de estos largos trayectos marítimos la tradicional fiesta del paso del Ecuador, en la que se celebra el bautismo de mar a los que nunca lo hayan pasado. “A los chicos les pelan la cabeza y a las chicas nos cortan un poco la trenza”, asevera. Siempre quiso visitar muchos países y esta vez ha tenido ocasión de hacerlo, llegando incluso a destinos inesperados como el de Japón, como bien indicó el comandante a su llegada al Arsenal el pasado día 13.

Asegura que la experiencia vivida estos meses embarcada le ha ayudado a crecer como persona y conocer otras culturas diferentes.

Marinero Sara Álvarez: “Da igual el idioma,o el país, somos compañeros y navegamos los mismos mares y nos enfrentamos a los mismos miedos e incertidumbres”

Nacida en Lugo hace 28 años, la marinera Sara Álvarez desempeñó su labor en la sección de Maniobra y navegación. La profesión “más bonita, la que lleva en su galón el espíritu marinero”, explica orgullosa esta militar. Sostiene también que el despliegue realizado no ha sido sencillo, tampoco en el plano emocional, debido a la gran exigencia que conlleva”. El canal de Suez era el punto más lejano de casa en el que habían estado ella y muchos compañeros “y da vértigo”, apunta.

Pero la travesía “me ha permitido conocer países como Malasia o Singapur, que no tenía previsto visitar”, añadió. En Japón recuerda con humor cómo al no poder entenderse en inglés acabó con una carta en japonés en un restaurante, señalando una opción y comiendo una comida intragable. Tampoco olvidará nunca la visita que hicieron en Tailandia para conocer un santuario de elefantes que habían sido rescatados de trabajos forzosos.

Como otros compañeros de dotación, para ella el poder conocer a gente de otros buques le ha parecido la experiencia más bonita. “Da igual el idioma o el país, todos somos compañeros, navegamos por los mismos mares y nos enfrentamos a los mismos miedos e incertidumbres”.

Marinero Alejandro Tristán: “El despliegue, una oportunidad de vivir una experiencia única”

En 2021, con solo 18 años, este vallisoletano ingresó en la Armada para “vivir nuevos retos, experiencias y viajar todo lo que pudiera y más”, y lo está haciendo. De esta navegación por el Indopacífico se queda con “el buen rollo a bordo”. Su labor en la “Méndez Núñez” ha sido la de mantenimiento y maniobras como atraque y desatraque, u operaciones de vuelo, entre otras.

Recuerda que el principio del despliegue fue “bastante intenso”, al tener que realizar “entrenamientos con el grupo de combate británico y cruzar con ellos el mar Rojo con plena seguridad”. Tristán asegura, además, que esta experiencia que ha vivido “la va a recordar por siempre”.