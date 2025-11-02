La Consellería de Mar analiza el método más efectivo para la regeneración de As Pías

El sector atraviesa una crisis profunda desde hace varios años | Jorge Meis

La declaración de gran parte del banco de As Pías como zona C no altera los planes previamente definidos por la Consellería do Mar en colaboración con las cofradías afectadas, en este caso la de Ferrol y la de Barallobre, y, de este modo, continúan los trabajos de arado y remoción del sustrato pactados entre las partes a finales del año pasado.

Como se recordará, el proyecto de regeneración de una parte del que hace dos décadas y media era, de largo, el banco de almeja babosa más productivo de toda Galicia, se centra en una lámina de agua de una superficie exacta de 93.157 metros cuadrados al norte del puente de As Pías.

Los técnicos del departamento de asuntos pesqueros optó por subdividir la zona seleccionada en tres áreas más pequeñas, complementarias entre sí e imprescindibles para evaluar los efectos de la medida. Así, en una se optó por la remoción por medios mecánicos, que es la habitual en la ría; en otra se hace con medios hidráulicos y la tercera hace la función de zona de control en la que poder observar los efectos de los trabajos sobre el stock de almeja babosa “e determinar cal dos métodos sería o máis axeitado para a mellora das condicións do banco”.

Secuencia

El primero de los métodos, el hidráulico –para el que se prueba diferente intensidad de chorro– comenzó a aplicarse en el banco de As Pías a finales de septiembre. Se está desarrollando en tres jornadas semanales y se prevé que esta planificación se mantenga hasta finales de año en esas mismas condiciones.

Por otra parte, el arado mecánico empezará en noviembre, en concreto con las tareas de labrado, en este caso con cinco jornadas mensuales hasta finales de año, es decir, una decena de días de trabajo hasta que finalice la parte “práctica” de esta prueba.

La evaluación se hará en las primeras semanas del año 2026. Así, desde la Consellería do Mar se explica que entonces se hará un muestreo de control “para ver a evolución do banco tras as tarefas de labrado, comparando os resultados das tres zonas (control, hidráulico e mecánico) e, deste xeito, determinar cal das dúas metodoloxías é a mais axeitada para a mellora das condicións do banco”.

Cuando se haga el balance y se determine cuál es el método idóneo, la administración, “sempre en consenso e de acordo co sector”, recalcan, considerará la opción de extender las tareas de remoción del sedimento en el extremo sur del puente que cruza la ría por As Pías.