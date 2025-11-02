La agrupación ferrolana Concerto Tempo gana el Certame de Coros Galegos

Concerto Tempo recogió el premio en el certamen de coros gallegos Cedida

El coro ferrolano Concerto Tempo ha vuelto a destacar más allá de la ciudad naval y regresó con un premio bajo del brazo. En esta ocasión ha tenido, además, una característica especial ya que se ha alzado con el primer premio en un nuevo certamen, celebrado el sábado en el Auditorio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, la primera edición del Certame Coral Galego.

Participaron cerca de una decena de formaciones procedentes de toda Galicia, pero destacó el buen hacer de los ferrolanos dirigidos por el músico José Antonio García Mato.

El proyecto vocal Concerto Tempo nacía en el año 2006 como una necesidad de alimentar las inquietudes musicales de un grupo de chicas y chicos de la comarca. El repertorio abarca un amplio abanico de géneros musicales, desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, incluyendo música popular y música de cine.

Estreno absoluto

Una de las tres obras que llevó al certamen el coro ferrolano fue, además, el estreno absoluto de la pieza “Miña terra”, con texto y música del propio José Antonio García Mato.

En la cita, celebrada este fin de semana, la formación ferrolana compartió escenario con otros coros, entre los que se encontraba otro de la comarca, la Rondalla de Cedeira.

Además, concurrieron también a este evento en la misma categoría que Concerto Tempo las formaciones: Orfeón Xoán Montes, Coro Gaos, Coral Polifónica Beato Sebastián Aparicio, Coral Polifónica de Foz, Capela Madrigalista de Ourense, Ludus Tonalis y la Coral da Argupación Musical O Rosal.

Este certamen, organizado por la Federación de Coros Galegos –Fecoga– nace con el objetivo de fomentar y estimular la actividad coral en Galicia, promoviendo la excelencia artística, el intercambio de experiencias y la interpretación de música de autores gallegos.