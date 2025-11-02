Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Jornada de huelga para reclamar "condicións dignas" en los SAF y residencias ferrolanas

Será el martes 4 con protesta ante el edificio administrativo de la Xunta

Redacción
02/11/2025 22:24
Una de las protestas llevadas a cabo en el Concello 
AEC

La CIG llama a una nueva jornada de huelga mañana al personal del sector de los cuidados, con especial atención a las personas que trabajan en las residencias y en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La motivación principal del paro es “reclamar convenios colectivos que dignifiquen as condicións de traballo e garantan unha atención de calidade”, expresan desde la central sindical. En paralelo, se realizarán protestas durante la jornada en Ferrol (edificio administrativo de la Xunta, 11.30 horas) y en otras seis localidades gallegas. 

La CIG-Servizos continúa de este modo la intensa campaña de movilizaciones ante la “parálisis” en la negociación de dos de los convenios, “cunhas patronais que se negan a sentarse e coa complicidade da conselleira de Política Social, Fabiola García, a pesar de que a Xunta é a máxima responsábel dos servizos de atención ás persoas dependentes”, denuncian, añadiendo que los SAF llevan sin marco laboral desde 2012 y el personal de residencias desde 2023.

La protesta llegó al edificio administrativo de la Xunta

La cuarta jornada de huelga en el sector de los cuidados exige el desbloqueo de las negociaciones

Más información

Sostienen que, vistas las partidas presupuestarias del gobierno gallego para el sector en 2026, la “precariedade” se va a perpetuar “xa que non se incrementan o necesario para dotar de condicións dignas”. Asimismo, desde la CIG lamentan también que el protocolo de protección para el personal del SAF anunciado por Alfonso Rueda “non contempla medidas reais e efectivas”.

Te puede interesar

Mapa del extenso despliegue de la fragata "Méndez Núñez"

Las anécdotas de más de seis meses de travesía recorriendo medio mundo en la fragata "Méndez Núñez"
Montse Fernández
Felipe VI condecorando al cariñés, director del club náutico

El rey Felipe VI condecoró al cariñés Manuel Fraga, director del club náutico de Palma
Redacción
Tejera conduce la pelota ante un futbolista del Tenerife

El Racing de Ferrol perdió una batalla, pero no la guerra
Juan Quijano
Plato de "Quen anda aí?"

Cerdido anima a sus vecinos a ir al plató del “Quen anda aí?” en un autobús gratuito
Redacción