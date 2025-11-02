Jornada de huelga para reclamar "condicións dignas" en los SAF y residencias ferrolanas

Una de las protestas llevadas a cabo en el Concello AEC

La CIG llama a una nueva jornada de huelga mañana al personal del sector de los cuidados, con especial atención a las personas que trabajan en las residencias y en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La motivación principal del paro es “reclamar convenios colectivos que dignifiquen as condicións de traballo e garantan unha atención de calidade”, expresan desde la central sindical. En paralelo, se realizarán protestas durante la jornada en Ferrol (edificio administrativo de la Xunta, 11.30 horas) y en otras seis localidades gallegas.

La CIG-Servizos continúa de este modo la intensa campaña de movilizaciones ante la “parálisis” en la negociación de dos de los convenios, “cunhas patronais que se negan a sentarse e coa complicidade da conselleira de Política Social, Fabiola García, a pesar de que a Xunta é a máxima responsábel dos servizos de atención ás persoas dependentes”, denuncian, añadiendo que los SAF llevan sin marco laboral desde 2012 y el personal de residencias desde 2023.

Sostienen que, vistas las partidas presupuestarias del gobierno gallego para el sector en 2026, la “precariedade” se va a perpetuar “xa que non se incrementan o necesario para dotar de condicións dignas”. Asimismo, desde la CIG lamentan también que el protocolo de protección para el personal del SAF anunciado por Alfonso Rueda “non contempla medidas reais e efectivas”.