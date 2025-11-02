Expertos de toda España debatirán en Galicia sobre la ciberseguridad global

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó en una actividad con los más jóvenes en la edición del año pasado Archivo

Algunos de los principales expertos españoles en ciberseguridad, así como responsables de las administraciones autonómica y del Estado, participarán los próximos días 5, 6 y 7 de noviembre en la quinta edición del Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal, que se celebrará en la Ciudad de la Cultura de Santiago.

Este encuentro se ha consolidado como una de las principales citas de España para el debate y la difusión de conocimientos sobre la seguridad de la información y las comunicaciones. Podrá ser seguido de forma presencial o en línea por las personas que se hayan inscrito desde el enlace habilitado en la web ciberseguridadegalicia.gal.

Como en las ediciones anteriores, está organizado por el Nodo CIBER.gal, conformado por más de medio centenar de instituciones y empresas, y por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Colabora, así mismo, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia (Cpeig).

El programa de esta edición estará conformado por talleres, conferencias, paneles de debate, representaciones teatrales didácticas y concursos de ciberseguridad. Está estructurado en tres bloques, que coinciden con los tres días de celebración, dirigidos a la Administración pública, al tejido productivo y a la ciudadanía. Este último bloque prestará una especial atención a escolares y adolescentes.

El Encuentro reunirá a personas de reconocido prestigio nacional e internacional, entre ellos Bernardo Quintero, Marta Barrio, Almudena Justo, Inés Amor, Rosa Díaz, Javier Candau o el bicampeón del mundo de la HackerOne Ambassador World Cup, Bernardo Viqueira; así como los responsables de ciberseguridad de grandes empresas como Banco de Santander, Telefónica, Vodafone u Orange Más Móvil; y de Administraciones autonómicas de Cataluña, Andalucía, Valencia o Navarra, entre otras.

Habrá también representantes del Parlamento Europeo, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Transformación Digital, que acercarán su visión sobre los nuevos retos globales en materia de seguridad digital. Además, se contará con el cómico gallego Oswaldo Digón que ,con clave de humor, hablará de la seguridad digital.

Cuenta con el apoyo y participación de cerca de 30 entidades patrocinadoras. Entre ellas, son patrocinadores VIP Gradiant y Telefónica, y colaboran en la categoría de estratégicos entidades como Abanca, Deloitte, Seresco, S2Grupo, Vodafone, Inprosec, Proofpoint y Fujitsu, que refuerzan así su compromiso con el impulso de la seguridad digital en Galicia.

Durante los tres días, gracias a la colaboración del Incibe, el público podrá disfrutar de la experiencia itinerante ‘Road Show’ y visitar un expositor de ciberseguridad interactivo para acercar conocimientos y buenas prácticas a todo tipo de públicos. El evento también acogerá la final del concurso ‘Ciberseguridade no cole!’, organizado por Telefónica como patrocinadora evento. El concurso será presentado por Esther Estévez, galardonada en dos ocasiones como mejor comunicadora en los premios Mestre Mateo, en un acto conducido por la presentadora de la TVG Almudena R. Urzáiz. Habrá, además, una competición de retos Capture The Flag (CTF), impulsada por Gradiant.

A lo largo de las jornadas, los asistentes presenciales podrán disfrutar de momentos de networking con café, aperitivos y sorteos, en un ambiente pensado para favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre profesionales.