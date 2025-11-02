Mi cuenta

Cultura

El Museo de la Construcción Naval de Ferrol afronta tareas de mejora y pone en pausa las visitas

El día 17 volverá a abrir las puertas y el 20 inaugura exposición

Redacción
02/11/2025 22:14
Hasta el próximo día 17 de noviembre, el Museo de la Construcción Naval mantendrá sus puertas cerradas al público para proceder a realizar trabajos relacionados con la iluminación de los paneles expositores de la sala Carlos III, el tratamiento antihumedad en los techos de la primera planta así como una serie de mejoras expositivas en la zona de la fragata Magdalena y de carpintería de ribera. 

Se trata de un cierre anual habitual para realizar tareas de mantenimiento.

A finales de mes, concretamente el día 20, volverá a ofrecer nuevos contenidos. En esa fecha se inaugurará una nueva exposición en la sala Carlos III, en este caso con pinturas y fotografías del Liceo europeo de las Artes, que se presenta bajo el título “Magia gallega”.

Jornadas

Posteriormente, el día 26, el Colegio de Ingenieros Navales organiza en el mismo escenario una jornada dedicada a la Ingeniería Naval Forense, y el día 28 de noviembre el Club de Prensa de Ferrol conmemorará en Exponav el quinto centenario de la Batalla de Pavía.

Asimismo, el sábado 22 de noviembre, a las doce del mediodía, tendrá lugar una nueva visita guiada con carácter gratuito a la planta baja del Museo de la Construcción Naval para la que ya se pueden reservar plazas a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico exponav@exponav.org.

