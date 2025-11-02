Cinco museos de Ferrol se dan cita en un encuentro previsto el miércoles en el Torrente

Rafael Suárez, gerente de la Fundación Exponav, participará Daniel Alexandre

Enmarcado en el calendario de actividades que promueve la Asociación de Amigos del Museo Cidade de Ferrol, este próximo miércoles 9 de noviembre se celebra el “Encuentro con los Museos de Ferrol”, una cita que comenzará a las 19.00 horas y que tendrá como escenario la capilla del centro cultural Torrente Ballester de la ciudad naval.

El formato de la charla-coloquio es el elegido para que el público se sienta también partícipe de las intervenciones que realizarán a lo largo de la tarde cinco ponentes que están al frente de sendas salas expositivas de la urbe, abarcando desde el patrimonio militar hasta el industrial y pasando por la artesanía, la naturaleza y las tradiciones.

Ponentes

Intervendrá el director del Museo Naval, el capitán de fragata Juan Gómez Corbalán, así como el gerente de la Fundación Exponav, Rafael Suárez Pérez, que profundizará sobre la trayectoria del Museo de la Construcción Naval que se puede visitar en Herrerías. Ambos son dos de los espacios más visitados de Ferrol y que guardan gran parte de su historia.

El equipo de relatores lo completan Xan Rodríguez Silvar, al frente del Museo de la Sociedade Galega de Historia Natural, otra de las referencias museísticas que no ha dejado de crecer en los últimos años, y la ceramista Carmen Romero Díaz, que hablará sobre la experiencia de un lugar mucho más pequeño pero igualmente necesario y encantador: el Museo de Cerámica de Esmelle dedicado al fenés Francisco Pérez Porto.

Finalmente, el recién estrenado presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, Fernando Iguacel Selle, compartirá la trayectoria de la entidad cofrade al frente del Museo de la Semana Santa, ubicado en los bajos de la Cuesta de Mella y convertido también en un referente para visitantes.

Asimismo, informan desde la Asociación de Amigos del Museo Cidade de Ferrol, que preside Nona Inés Vilariño, que contarán con la presencia del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, una figura que creyó desde el principio en la necesidad de promover un espacio museístico propio para desgranar la historia, la idiosincrasia y las tradiciones ferrolanas y ponerlas al alcance de los vecinos y de los turistas.