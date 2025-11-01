Mi cuenta

Visita con flores a los cementerios, la tradición de Difuntos en Ferrol

La capilla del camposanto de Catabois acoge esta tarde una misa, oficiada por el obispo

Redacción
01/11/2025 23:47
Catabois fue este sábado un ir y venir de gente
Catabois fue este sábado un ir y venir de gente
Emilio Cortizas

Las visitas a los cementerios comenzaron días atrás para adecentar nichos y tumbas de los seres queridos, pero el sábado y este domingo son las dos jornadas que más visitas se esperan, coincidiendo con la celebración de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

En Ferrol, el cementerio municipal es el de mayor tamaño y más concurrido, por lo que desde el Concello se ha puesto en marcha un año más el dispositivo de tráfico para facilitar el acceso al mismo. Estará limitado el aparcamiento en la carretera de Catabois, donde se habilitará un carril central de giro para garantizar la fluidez. 

Las pistas de Mandiá y Camiño da Pega se verán afectadas igual que las demás vías de salida a la explanada del recinto, donde el estacionamiento se limitará a un único margen.

Las personas que en la jornada de este domingo visiten Catabois podrán acudir a una eucaristía vespertina por los fallecidos, a las 17.00 horas, presidida por el obispo Fernando García Cadiñanos. 

