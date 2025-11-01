Ferrol
El PSOE urge el cambio de nombre de A Malata a Isidro Silveira
El grupo municipal socialista de Ferrol ha insistido nuevamente en que se cumpla el acuerdo plenario –29 de agosto de 2024– por el que el estadio de A Malata pasaría a llamarse con el nombre del que fuera presidente del Racing, Isidro Silveira.
Reclama así al ejecutivo de Rey Varela a establecer plazos concretos pata culminar la tramitación. De este modo, el portavoz socialista Ángel Mato recordó que “á proposta impulsada polo PSOE tivo o expediente a exposición pública, polo que non hai razóns para seguir demorando un recoñecemento que conta con consenso político e social”.
Mato apunta que “é hora de pasar das palabras aos feitos” y quiere saber cuándo se verá el nombre de Silveira rotulado en el estadio.