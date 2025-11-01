Mi cuenta

El PSOE urge el cambio de nombre de A Malata a Isidro Silveira

Redacción
01/11/2025 23:58
El recordado presidente racinguista Isidro Silveira
Jorge Meis

El grupo municipal socialista de Ferrol ha insistido nuevamente en que se cumpla el acuerdo plenario –29 de agosto de 2024– por el que el estadio de A Malata pasaría a llamarse con el nombre del que fuera presidente del Racing, Isidro Silveira

Reclama así al ejecutivo de Rey Varela a establecer plazos concretos pata culminar la tramitación. De este modo, el portavoz socialista Ángel Mato recordó que “á proposta impulsada polo PSOE tivo o expediente a exposición pública, polo que non hai razóns para seguir demorando un recoñecemento que conta con consenso político e social”. 

Mato apunta que “é hora de pasar das palabras aos feitos” y quiere saber cuándo se verá el nombre de Silveira rotulado en el estadio. 

