Ferrol

Chocolate Dubai, el sabor de los huesos de santo que más están triunfando en Ferrol

Estarán en la confitería por tiempo limitado, pero ha quedado claro que tendrán que repetir el año próximo

Redacción
01/11/2025 23:56
El sabor está triunfando este año entre la clientela de París
Emilio Cortizas

Más allá de las visitas y adornos florales que dan alegría a los camposantos de la comarca, Todos los Santos y Difuntos es tiempo también de gastronomía dulce también en Ferrol.

Una "larpeirada" que nunca puede faltar por estas fechas son los tradicionales huesos de santo, que ocupan escaparates de las confiterías y que combinan la tradición de honrar a los difuntos con este postre con forma de hueso.

De un tiempo a esta parte, los establecimientos han introducido sabores mucho más novedosos. El mazapán relleno de yema ha ido abriendo camino al café, pistacho, coco, fresa o al tan en boga chocolate Dubai

"Hay sabores que no necesitan presentación", dicen desde la Confitería París, animando a todo el mundo a probar la tradición que han "reinventado" y que despachan por tiempo limitado.

