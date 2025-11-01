Centros médicos y hospitales de Ferrolterra se vuelcan con el Día Galego sen Tabaco

Hospitales y centros de salud se han volcado con la causa Cedida

El Área Sanitaria de Ferrol se ha sumado un año más al Día Galego sen Tabaco, instalando mesas informativas y de actividades diversas tanto en centros de salud como centros hospitalarios del complejo. En el caso del Marcide los profesionales contaron con el apoyo del personal y voluntarios de la AECC.

Asimismo, en el Naval residentes de Enfermería Familiar y de Salud Mental unían esfuerzos para visibilizar la problemática del tabaquismo y motivar a la población para que abandone el hábito. Los profesionales elaboraron para la ocasión un mural dividido en partes en el que fumadores, exfumadores y personas que no lo son pudieran cambiar experiencias relacionadas con el tabaquismo.

También hubo gran implicación por parte de los centros de salud en esta jornada, con acciones en los de Ares, As Pontes, Narón, Caranza, Fontenla Maristany, Pontedeume, Serantes y Neda. Reparto de folletos, experimentos sobre el efecto del tabaco en los pulmones; acciones pensadas para concienciar a los más pequeños y hasta un juego de “bolos”, en forma de cigarrillos que muchos se animaron a derribar en el centro médico aresano.