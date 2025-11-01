Canido se llena de solidaridad de mano de la ONG Briegal que promovió una fiesta cargada de sorpresas

La cita contó con numeroso público Emilio Cortizas

Día movido en el centro cívico de Canido con la celebración este sábado de la fiesta solidaria de Briegal (Búsqueda y Rescate Integral en Emergencias de Galicia), un evento repleto de propuestas de ocio y muchas sorpresas por medio de las cuales la entidad busca recaudar fondos para sufragar algunas de sus acciones, que suelen implicar largos desplazamientos.

Los voluntarios de la agrupación, surgida en Ferrol a raíz del devastador terremoto de Turquía, organizaron una celebración de altura con la actuación de cuatro grupos locales que dieron forma a la sesión vermú solidaria con I&I, una banda tributo a Bob Marley y el Reggae; Brixta, de música tradicional; Pulpa, formación de rock alternativo, y GraveRoad, de rock and roll. Muchos de los asistentes acudieron al evento disfrazados para tomar parte en el concurso que se organizó en Canido.

La cita arrancó a las 12.30 de la mañana y culminó entrada la noche, en un ambiente muy animado y con gran afluencia de público que se sumó a la causa de la entidad social.

Grandes premios

Quienes colaboraron en la acción solidaria y se hicieron con alguna de las rifas pudieron tomar parte en el sorteo de regalos, muy variados y por cortesía de diferentes empresas de la comarca. Así, se rifó un menú degustación para dos personas donado por el chef Daniel López, de O Camiño Inglés.

Otro de los premios fue un fin de semana en un bungalow y un bautismo de surf en el camping de Valdoviño; una noche en un hotel en un parador de la península, donado por Viaxes Galitur; un vuelo en biplaza para una persona, por parte de Parapente Ferrol; un circuito de senderismo para cuatro personas con la empresa de turismo activo Portal Norte, de Cedeira; itinerario por la Vía Ferrata, por cortesía de Orixen; dos entradas dobles para un partido del Racing de Ferrol; tres camisetas de parte del mismo club ferrolano y una cesta de productos gastronómicos cedidos para la ocasión por Casa Amador.

También se vendió merchandising para recaudar fondos Emilio Cortizas

Por otra parte, Briegal también aprovechó la ocasión para vender camisetas con el logo de la entidad humanitaria y la frase: “Eu colaboro”, animando así a ayudar a la asociación.

Nueva formación de Casaga

Otra entidad con alma ferrolana y que promovieron en su momento bomberos de la comarca, Casaga (Cans de Salvamento de Galicia), ha tomado parte en los últimos días en una nueva jornada formativa sobre búsqueda de personas desaparecidas en un entorno rural, dirigida a personal de Protección Civil.

La acción estuvo impartida por la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) y se llevó a cabo en diferentes localizaciones de A Estrada, lugar al que se trasladó personal de Casaga con sus perros. “Esta formación reforza a nosa capacidade de resposta en situacións de emerxencia, mellorando o traballo en equipo e a coordinación con outros servizos de rescate”, indicaron desde la entidad.