Adjudicada la fase dos de la obra de reforma del área de salud mental infanto-xuvenil

El servicio se trasladará desde la tercera planta del hospital naval a la baja E

El Área Sanitaria de Ferrol acaba de adjudicar la segunda fase de la obra de reforma del ala 1C del Hospital Naval del CHUF para continuar así el proceso de creación del Área de Salud Mental infanto-juvenil.

Esta segunda Fase -la primera está a punto de finalizar- se adjudica por un importe de 268.812.67 euros, tal y como se recoge en el Portal de Contratos Públicos de la Xunta de Galicia en esta semana.

Recuerdan desde la administración sanitaria que desde la sanidad pública se está configurando una amplia área de atención a la salud mental dirigida a los más jóvenes, situada en la primera planta del Hospital Naval, y que implica, entro otras cuestiones, como novedad, la activación de un nuevo Hospital de Día Infanto-Juvenil.

El trabajo se realiza en 2 fases consecutivas. En la primera se han ejecutado 9 despachos, sala de terapia, sala multiusos, comedor, sala de niños y apoyos.

El importe total de la adjudicación es de 400.198,50 euros (IVA incluido). En la segunda etapa de los trabajos, objeto de esta adjudicación, se dotará de otros diez despachos nuevos y apoyos, estos últimos se han situado en la zona central, de modo que se puedan compartir fácilmente.

El programa de necesidades que comprende esta segunda fase encaminada a completar la reforma total de la citada ala contempla dos despachos de psiquiatra, 1 de psicología, 1 para enfermería, 2 para trabajo social, 4 consultas, sala de espera y sala de control.

En esta segunda fase, se incluyen los despachos de la fachada oeste, las consultas de la zona central y los locales de apoyo con una superficie de actuación total de 343,70 m2.

Operarios en el inicio de los trabajos de reconversión del ala 1C del Hospital Naval Daniel Alexandre

Área integrada para la salud mental infantil

Esta obra de reforma implicará también que aumente considerablemente la atención a la salud mental de los más nuevos, destinando más de 800 metros cuadrados al proyecto.

La obra de la primera fase está a punto recepcionarse (estaba previsto hacerlo en octubre), como indican desde el Área Sanitaria. Ahora, se comenzará con la nueva fase y cuando finalice, algo que se prevé ocurra en el primer trimestre del próximo año, ya se activarán conjuntamente en meses posteriores, tras amueblamiento y humanización del espacio.

La novedad de este amplio proyecto es la creación de un Hospital de Día, que supone la activación de un lugar seguro donde ayudar a los niños y adolescentes con un elevado nivel de sufrimiento afectivo y emocional, y que repercute de manera grave en su día a día, explicaban desde el Servicio de Psiquiatría, cuando comenzó la obra.

En el Hospital de día Infanto Juvenil, desarrollado al amparo del Plan Estratégico de Salud Mental 2020-2024, prestarán servicio un psiquiatra, un psicólogo clínico, una enfermera especialista en salud mental, un terapeuta ocupacional, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería y una trabajadora social.

Atención multidisciplinar específica

Desde el Área Sanitaria se recuerda que la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil se creaba ya en el año 2018, en la tercera planta del Hospital Naval, donde siguen trabajando mientras se ejecutan estos trabajos, y está formada actualmente por dos profesionales de psiquiatría, dos psicólogas clínicas, una enfermera especialista en salud mental, una auxiliar administrativa y una trabajadora social.

Esta unidad potencia la atención a la Salud Mental de los más jóvenes en un dispositivo específico dirigido a la atención ambulatoria de pacientes menores de 16 años que presenten trastorno mental de índole diversa, especialmente aquellas patologías caracterizadas por la complejidad de la sintomatología.

En términos generales, este equipo ofrece una atención ambulatoria y multidisciplinar en equipo a los pacientes que le sean remitidos fundamentalmente desde el nivel de atención primaria, muchas de ellas ya a través de teleconsulta, y, en su caso, también desde otros niveles asistenciales.

Atiende, además, las consultas urgentes en el Área, y proporciona apoyo y asesoramiento a los servicios de atención primaria y la otros profesionales sanitarios.

4.572 consultas en 2024

Según informan desde el Área Sanitaria se realizaron en esta Unidad un total de 4.572 consultas durante el pasado año 2024.

El acceso al servicio se realiza, principalmente, desde los Servicios de Atención Primaria y consultas de Pediatría, aunque también acceden pacientes desde otros especializados.

El perfil de usuario de este servicio suele ser el de un menor con dificultades emocionales, o de comportamiento, con problemas, entre otros, de desarrollo, alimentación o escolares, tanto de socialización como de aprendizaje, como explican sus responsables.

Con este nuevo dispositivo que se activará al fin en Ferrolterra el Hospital de Día, lo que posibilitará que se incremente aún más la atención y la coordinación funcional de los diversos campos implicados: la Unidad de Salud Mental InfantoXuvenil; el Servicio de Psiquiatría; el área de Atención Pediátrica Ambulatoria, que engloba el área de Consultas Externas de Pediatría, y la Unidad de Atención Temprana, actualmente emplazada en el Hospital Novoa Santos; y, por último Aspaneps. Todo ello garantizará un abordaje multidisciplinar de cara a la normalización de este tipo de problemas de los niños.