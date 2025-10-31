Mi cuenta

Suceso

Trasladada una conductora tras volcar con su vehículo en Sillobre

El incidente tuvo lugar sobre las 16.30 horas en el punto kilométrico 3 de la DP-1503

J. Guzmán
J. Guzmán
31/10/2025 21:38
El 061 llevó a la mujer, que sufría un ataque de ansiedad, al Arquitecto Marcide
El 061 llevó a la mujer, que sufría un ataque de ansiedad, al Arquitecto Marcide
Emilio Cortizas

Una conductora tuvo que ser trasladada esta tarde al centro hospitalario de referencia tras sentirse indispuesta después de sufrir una salida de vía en Fene que se saldó con su vehículo volcado.

Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como el GES de Mugardos, el incidente se registró poco antes de las 16.30 horas a la altura del punto kilométrico 3 de la carretera DP-1503, a su paso por la parroquia de Sillobre. Fueron varios particulares quienes alertaron del accidente al 112, indicando que la mujer estaba fuera del turismo, que había quedado abatido por un lateral –concretamente el del conductor–, y solicitando asistencia médica para la misma, pues parecía estar sufriendo un ataque de ansiedad.

Así, hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, así como una dotación de los bomberos del GES de Mugardos y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. De este modo, mientras los cuerpos de seguridad regulaban el tráfico, pues el vehículo bloqueaba parte de un carril, los profesionales del servicio supramunicipal procedieron a limpiar la calzada de restos del coche y el personal sanitario trasladó a la mujer al centro hospitalario Arquitecto Marcide de Ferrol.

