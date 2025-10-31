Las fuertes lluvias provocan varias inundaciones en el centro de Ferrol

El personal de la AECC no pudo desarrollar su actividad con normalidad por los efectos de la inundación J.G.

Las fuertes lluvias registradas en Ferrol durante esta madrugada provocaron la inundación de varios locales comerciales del barrio de A Magdalena, concretamente en el entorno de la calle homónima y de Igrexa.

Si bien la jornada de ayer jueves se caracterizó por fuertes vientos y un descenso de las temperaturas, a lo largo de todo el día apenas se registraron precipitaciones, constatando la estación meteorológica del CIS de A Cabana breves episodios entre las seis de la tarde y la medianoche –por lo general con un volumen de entre 0,1 y 0,2 litros por metro cuadrado, aunque se llegaron a alcanzar los 0,5 a las 20.40 horas–. No obstante, las lluvias comenzaron a golpear con más fuerza entre las dos y las tres de la madrugada, llegando a constatarse hasta 5,2 litros sobre las 02.50.

Fue en este momento, según aseguraron testigos presenciales, que se produjo una “riada” a lo largo de la calle de la Tierra. El problema, según detalló el Concello, fue que dicho “exceso de caudal” de aguas pluviales colapsó una serie de colectores en el mencionado vial. A raíz de esto, parece que en algunos puntos comenzaron a filtrarse aguas residuales, señalando los afectados que incluso encontraron productos higiénicos flotando en sus respectivas inundaciones.

Es el caso del comercio Berta, en la calle Magdalena, cuya responsable se encontró por la mañana una pátina acuosa hedionda. A este respecto, una empleada detalló que la anegación se produjo por una serie de arquetas que tiene el establecimiento bajo el firme precisamente para evitar situaciones similares pero que, debido a la saturación de los colectores, comenzaron a expulsar agua.

Por su parte, el edificio de Afundación, en la plaza de la Constitución, sufrió el embate de la mencionada riada, que, junto al aparcamiento del Cantón, recibió de lleno en una de sus entradas toda la lluvia que se desplazaba por el vial. En este caso, se vieron afectadas tanto la planta baja como el sótano, que ya al mediodía seguía teniendo filtraciones. Asimismo, en la sede ferrolana de la Asociación contra el Cáncer tuvieron que hacer uso de maquinaria especial para achicar el agua, de modo que no pudieron desempeñar su actividad con normalidad. Parte del problema, además, son los daños provocados por la incidencia, siendo afectados varias alfombras y los bajos de los muebles en la tienda de moda y, entre otros, la moqueta del salón de actos de Afundación.

Desde el Concello, por otra parte, se señaló que ya por la mañana técnicos de Urbaser se desplazaron hasta este barrio para comprobar el estado de los colectores, que ya funcionan con total normalidad.