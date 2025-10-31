La delgada línea que separa nuestro Samaín del Día de Muertos de México

En la foto, la mexicana Carmen Moy, quien organiza el Día de Muertos en el Patronato Concepción Arenal

El Patronato Concepción Arenal celebra esta tarde, a partir de las 17.00 horas, en su sede de A Gándara, una nueva edición del Día de Muertos, una celebración que la población mexicana asentada en la zona vive con gran fervor y que les permite estar un poco más cerca de su tierra y también de sus familiares ya fallecidos.

Se trata, asimismo, de una acción que mezcla la tradición y cultura mexicanas con el homenaje a la diversidad de las diferentes identidades de los usuarios del centro, procedentes de toda Latinoamérica.

Para tal ocasión cuentan con una maestra de ceremonias de excepción, Carmen Moy, mexicana originaria de la población de Querétaro quien abandonó su país para venir a Galicia hace ya unos años por amor, pero aquella historia no sólo no le fue bien sino que culminó con ella y sus hijos solos en la calle. Es en ese momento cuando recurre al Patronato Concepción Arenal, donde lleva años ya como colaboradora reconstruyendo su vida como tantas personas a las que dan su soporte.

En la actualidad lleva ya siete años organizando el Día de Muertos como harían en su tierra, sin dejar de lado los detalles más característicos de esta tradición. Se pasan varios días adornando el local y no falta el tradicional altar mexicano. Repaso a las tradiciones Lo que empezó siendo un pequeño altar en el portal del edificio que la entidad tiene en la calle de la Iglesia, se ha convertido hoy en una cita consolidada que bebe también del Samaín. De hecho, Carmen Moy asegura que hay muchos nexos en común entre ambas culturas.

Explica esta mexicana afincada en Ferrol que hay unos elementos que no deben faltar nunca en un altar, algo que pretende explicar con detenimiento a quienes se animen a participar hoy en la celebración del Día de Muertos en Narón. “Me gusta mucho que la gente conozca el porqué de las cosas y así compartir algo de nuestra cultura”, asevera Moy, quien se ha informado mucho también sobre el Samaín y le ha sorprendido los puntos de unión de la tradición mexicana y la celta.

Me gusta mucho que la gente conozca el porqué de las cosas y así compartir algo de nuestra cultura mexicana

Indica Carmen Moy que “cada nivel y cada elemento del altar tiene su razón de ser”. En el más bajo “no debe faltar la flor de cempasúchil (tagetes), tiene un olor particular que guía a las almas en su camino de vuelta”. En su caso las flores las elabora ella misma ante la dificultad de encontrarlas.

Deben estar presentes también las cadenas, que “guían al alma de la tierra al inframundo”. Tampoco faltará la cruz de cal y las cuatro velas (una por cada punto cardinal), agua y un espejo, para que el alma sacie su sed del largo viaje y se refleje su alma. Otro escalón o nivel representa siempre a la madre tierra “y todo lo que de ella se recoge”. En un siguiente nivel el protagonismo es para la persona difunta a la que se dedica el altar: un familiar, un amigo, un artista, etc. No debe olvidarse algún elemento que recuerde a esa persona, “la bebida que le gustaba, un instrumento si es que era músico, un poco de todo”. Eso sí, no pueden faltar en esta parte los guisos mexicanos, “muchos y variados”, explica Carmen Moy.

El último piso del altar es el que se dedica al santo del que era devoto el fallecido, si es que lo era de alguno, y no debe faltar una corona de flores de cempasúchil, “en este caso con un fondo negro, donde cruzan al “Mictlán” con la ayuda del famoso “xoloitzcuintle”, el eterno compañero del hombre en su viaje desde el inframundo, según las creencias mexicanas.

Tampoco faltarán en los altares el papel picado, que “representa la alegría de la vida”. En la celebración de esta tarde se podrán ver incluso algunos ejemplares de este perro sin pelo que es tan típico en tierras mexicanas.

Carmen Moy recuerda que lo fundamental de la fiesta de hoy es que “vamos a hacer una fusión respecto a la cultura celta, ya que se asemejan mucho y queremos que nuestra gente también esté informada sobre el origen del día de Samaín que tiene que ver con el fin de la época de cosechas. Ellos también veneraban la tierra, el aire y la lluvia , usaban máscaras para espantar los malos espíritus y prendían hogueras para guiar a las almas y ahí hay un hilo muy fino que separa una tradición de otra”, apunta Carmen Moy, quien anima a la ciudadanía a asistir a la celebración de esta tarde, abierta al público general.