La Asociación de Vecinos de Esteiro denuncia la falta de conservación del barrio

Aceras rotas y árboles sin podar son algunas de las deficiencias que se han detectado

J. Guzmán
31/10/2025 22:03
Fragmentos de la acera rotos en la calle Muñoz Torrero
Daniel Alexandre

La Asociación de Vecinos de Esteiro denunció esta semana la falta de mantenimiento y conservación a lo largo de toda la zona, así como el retraso en las actuaciones enmarcadas dentro del plan de barrios.

“Llevamos acumulando problemas desde hace años y ya no aguantamos más”, lamenta Manuel Ángel García, presidente de la entidad, explicando que había varias intervenciones programadas para principios de 2025 de la mencionada iniciativa municipal que, afirma, finalmente no se realizaron. En este sentido, el representante apunta que se han trasladado al gobierno local en múltiples ocasiones estas deficiencias, pero que no reciben respuesta.

“Tenemos aceras rotas, árboles sin podar e incluso hay una palmera, que es de la universidad, que ya no deja ni abrir las ventanas”, detalla. Un punto en el que se muestra especialmente crítico García es en la situación del parque infantil junto al polideportivo del barrio, explicando que carece de carteles indicativos sobre las edades y usos del mismo, que no se controla la entrada de perros –que, además, defecan en el espacio– y que en épocas de lluvia se convierte “en un barrizal”, impidiendo su uso.

En esta misma zona, el presidente denuncia que la falta de poda en los árboles de gran porte ha supuesto que las hojas tapen las farolas, de modo que la iluminación por la noche es deficiente. “Nos tienen muy abandonados”, afirma el representante, señalando que incluso la iluminación navideña, cuya instalación comenzó recientemente, es insuficiente para la zona.

En cualquier caso, según el calendario municipal del plan de barrios detallado en septiembre, las actuaciones en Esteiro están programadas para la próxima semana, del 3 al 7 de noviembre.

