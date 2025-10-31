Mi cuenta

Proyección y presentación

La agenda del Ateneo Ferrolán da paso a un día dedicado al movimiento teatral coruñés

Este viernes habrá otra presentación con documental tras la cita con Alicia Freire y “Lo que vuelve a tierra”

Redacción
31/10/2025 11:06
Presentación libro de Alicia Freire Vega
Presentación libro de Alicia Freire Vega
Emilio Cortizas

El Ateneo Ferrolán sirve de espacio para una intensa actividad cultural durante estos días, con las distintas salas llenas de exposiciones a las que este mismo viernes 31 se incorpora la nueva “Das Crebas”, de Xosé Luis López. Después de que ayer diera a conocer Alicia Freire Vera la obra sobre su padre, el luthier cedeirés Ricardo Freire Blanco, que consta de una novela biográfica y un cortometraje. Así, esta tarde tendrá lugar, a partir de las 17.00 horas, una jornada dedicada al movimiento teatral de A Coruña con la presentación del libro del investigador y dramaturgo Francisco Oti Ríos y la proyección del documental “O aparecido”.

Del encuentro organizado por la asociación cultural Fuco Buxán, que posibilitó acercarse al trabajo de la escritora, guionista y realizadora audiovisual nacida en Montevideo, el centro acoge hoy la presentación de “Tespis e o contexto teatral coruñés”. Para hablar de este ejemplar y de la investigación que tiene detrás, el autor, Oti Ríos, estará acompañado de Xoana Balado Fernández, de la Academia Galega de Teatro; Xulia Díaz Sixto, presidenta del Club de Prensa de Ferrol, y José Antonio Jiménez, cineasta y actor en Tespis.

Este nombre del dramaturgo clásico sirvió de inspiración para denominar a la compañía protagonista, que en esta obra se sitúa dentro del contexto cultural y teatral de las últimas décadas, revirtiendo así el olvido al que fue relegada socialmente.

Grupo Tespis

A la trayectoria de este grupo se sigue aportando una información exhaustiva, aunque también se aportan datos sobre otros colectivos contemporáneos de la comarca. No obstante, el título resalta a Tespis por desempeñar un papel referente durante las décadas de 1960 y 1970, considerándolo unidad de producción teatral al mismo tiempo que centro formativo, tanto para actores y actrices como directores y técnicos.

Asimismo, por esta compañía pasaron muchísimas personas “que sitúan ao grupo como unha das engranaxes centrais da maquinaria teatral galega”, tal y como destaca el libro.

El Grupo Tespis desarrolló su trayectoria bajo la dirección del actor y escritor zamorano José Redondo Santos, “mestre de mestres”, al que también se rinde homenaje en este texto de Francisco Oti, recuperando su labor teatral y la de esta compañía.

“Tespis e o contexto teatral coruñés” fue publicado por Edicións Invasoras, un sello independiente especializado, precisamente, en teatro.

