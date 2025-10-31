La agenda del Ateneo Ferrolán da paso a un día dedicado al movimiento teatral coruñés
Este viernes habrá otra presentación con documental tras la cita con Alicia Freire y “Lo que vuelve a tierra”
El Ateneo Ferrolán sirve de espacio para una intensa actividad cultural durante estos días, con las distintas salas llenas de exposiciones a las que este mismo viernes 31 se incorpora la nueva “Das Crebas”, de Xosé Luis López. Después de que ayer diera a conocer Alicia Freire Vera la obra sobre su padre, el luthier cedeirés Ricardo Freire Blanco, que consta de una novela biográfica y un cortometraje. Así, esta tarde tendrá lugar, a partir de las 17.00 horas, una jornada dedicada al movimiento teatral de A Coruña con la presentación del libro del investigador y dramaturgo Francisco Oti Ríos y la proyección del documental “O aparecido”.
Del encuentro organizado por la asociación cultural Fuco Buxán, que posibilitó acercarse al trabajo de la escritora, guionista y realizadora audiovisual nacida en Montevideo, el centro acoge hoy la presentación de “Tespis e o contexto teatral coruñés”. Para hablar de este ejemplar y de la investigación que tiene detrás, el autor, Oti Ríos, estará acompañado de Xoana Balado Fernández, de la Academia Galega de Teatro; Xulia Díaz Sixto, presidenta del Club de Prensa de Ferrol, y José Antonio Jiménez, cineasta y actor en Tespis.
Este nombre del dramaturgo clásico sirvió de inspiración para denominar a la compañía protagonista, que en esta obra se sitúa dentro del contexto cultural y teatral de las últimas décadas, revirtiendo así el olvido al que fue relegada socialmente.
Grupo Tespis
A la trayectoria de este grupo se sigue aportando una información exhaustiva, aunque también se aportan datos sobre otros colectivos contemporáneos de la comarca. No obstante, el título resalta a Tespis por desempeñar un papel referente durante las décadas de 1960 y 1970, considerándolo unidad de producción teatral al mismo tiempo que centro formativo, tanto para actores y actrices como directores y técnicos.
Asimismo, por esta compañía pasaron muchísimas personas “que sitúan ao grupo como unha das engranaxes centrais da maquinaria teatral galega”, tal y como destaca el libro.
El Grupo Tespis desarrolló su trayectoria bajo la dirección del actor y escritor zamorano José Redondo Santos, “mestre de mestres”, al que también se rinde homenaje en este texto de Francisco Oti, recuperando su labor teatral y la de esta compañía.
“Tespis e o contexto teatral coruñés” fue publicado por Edicións Invasoras, un sello independiente especializado, precisamente, en teatro.