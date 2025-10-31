Global Ports Holding gestionará la terminal de cruceros de Ferrol

El año que viene se prevén 26 escalas D. Alexandre

Global Ports Holding se encargará de gestionar la terminal de cruceros de Ferrol. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha adjudicado a esta compañía, "la mayor terminalista de cruceros del mundo", subraya el organismo que preside Francisco Barea, la concesión por un periodo de 30 años para la construcción y explotación de la terminal, en la zona del espigón exterior.

El siguiente paso es tramitar y otorgar la concesión de 980 metros cuadrados para levantar la infraestructura, que se hará en dos fases. Así, en la primera se construirá un edificio en una superficie de 480 metros cuadrados que se ampliará en la siguiente, con otros 500 metros. También se dispondrá de una segunda instalación móvil para las ocasiones en que los atraques se realicen lejos del edificio principal, lo que permitirá, apunta el Puerto, atender varias escalas simultáneas.

La Autoridad Portuaria precisa que la terminal será de uso abierto a todas las navieras, consignatarias y prestadores del servicio portuario de pasaje, es decir, "no será una terminal de uso particular de una sola naviera", un factor que el organismo espera que favorezca "la concurrencia y el incremento de escalas".

Global Ports Holding gestiona actualmente 32 puertos de cruceros en 19 países, España entre ellos, con servicios en Alicante, Barcelona, Lanzarote, Fuerteventura, Las Palmas, Málaga, Tarragona y Vigo. En el resto del mundo, GPH está presente en Singapur, Liverpool, La Valeta o Casablanca.

El tráfico de pasajeros anual de la nueva terminalista de Ferrol, que operará con el nombre de GPH Cruise Port Finance Limited, mueve cerca de 22 millones de personas. La propuesta ganadora mejora además el volumen de pasajeros mínimo que figura en los pliegos. Así, pasará de los 20.000 que se prevén el año que viene (en este caso, en 26 escalas cerradas por el Puerto) al cuádruple a partir de 2034, cuando se estiman 55 escalas, más del doble del récord del Puerto.