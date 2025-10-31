El mantenimiento de espacios culturales, la única moción que salió adelante en el pleno

Bancada de los grupos de la oposición durante la sesión plenaria de ayer jueves Emilio Cortizas

El apartado de mociones de la última sesión plenaria ordinaria del Concello de Ferrol, celebrada ayer jueves en el palacio municipal, se saldó prácticamente sin acuerdos entre el gobierno local y los grupos de la oposición. Tanto es así, que tan solo una propuesta, la primera en debatirse, contó con el apoyo de ambas partes y ni tan siquiera en la totalidad de los puntos del texto.

Se trataba de una iniciativa, planteada por la agrupación socialista, para mejorar el mantenimiento y cuidado de los espacios culturales de la ciudad, concretamente del teatro Jofre, el Auditorio y el centro Torrente Ballester. Así, desde la formación se enumeraron algunas de las deficiencias que estos contenedores presentaban, como los problemas en la cubierta del primero que generan humedades y goteras o los desperfectos en el mismo –como un ventanal roto o una losa desprendida desde hace años–. Desde el resto de grupos de la oposición se señaló la reducida dotación económica con la que cuenta esta área municipal, criticando “o escaso investimento” en la cultura. Por parte del gobierno, se reconoció que queda mucho trabajo por hacer, pero también se pusieron en valor algunas de las inversiones que se están realizando, como la recuperación del Carvalho Calero. El punto que se excluyó, por tanto, hacía referencia al “desleixo” hacia este sector, que fue rechazado, mientras que el resto salieron adelante por unanimidad.

Las siguientes dos iniciativas, una del PSOE para la creación de una empresa municipal de vivienda y otra de Ferrol en Común para impulsar el empleo juvenil, tuvieron muchos argumentos comunes durante su discusión, en tanto a que tanto gobierno como oposición coincidieron en que se trataba de temas de gran importancia de cara a asegurar el futuro de la ciudad y evitar que los jóvenes tuvieran que abandonar el municipio. No obstante, en ambos casos las propuestas fueron rechazadas con los votos del grupo popular, en el primero de los casos porque negó la necesidad de crear una nueva “estrutura administrativa”, abogando por una mayor eficiencia de los recursos disponibles, además de señalar que ya se están creando viviendas en O Bertón, y que se desarrollarán más en O Boial y el Sánchez Aguilera. En el segundo, por otro lado, el Concello puso en valor las actuaciones en materia de empleo que se están poniendo en marcha desde la Xunta y la buena acogida que estaba teniendo la Formación Profesional Dual.

La misma suerte corrieron una propuesta de Ferrol en Común respecto a la soledad no deseada de las personas mayores y otra del BNG para incrementar los recursos públicos frente a la violencia machista. El gobierno local defendió que ambos eran problemas reales que debían atajarse desde las administraciones, pero optaron por no apoyar los dos textos al considerar que tanto las acciones municipales como las autonómicas a este respecto eran adecuadas y que se estaban incrementando.

Por último, los nacionalistas volvieron a llevar a pleno a través de una moción su propuesta de convertir el Sánchez Aguilera en un gran pulmón verde en lugar del proyecto que a día de hoy se ha planteado, algo que no solo le valió los votos en contra del grupo de gobierno, sino también los socialistas, que consideraron que la configuración actual es la más adecuada.