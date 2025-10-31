De la ópera a la danza contemporánea inspirada en Antón Reixa, en el Jofre

Ópera. La Traviata Emilio Cortizas

La compañía Ópera 2001 exhibió este jueves en el Jofre la emblemática obra de Verdi “La Traviata”, un escenario que este mismo viernes 31 vuelve a acoger una propuesta de categoría, que fue seleccionada en el catálogo de espectáculos recomendados por la Red Nacional de Teatros 2025. Se trata de “Cicatriz”, una pieza producida por la compañía Kirenia Danza en colaboración con Artestudio y el Centro Coreográfico Galego, que abrirá el telón a las 20.30 horas.

Esta obra de danza contemporánea, con la dirección y coreografía de Kirenia M. Acosta, traslada el poema homónimo, “Cicatriz”, de Antón Reixa, al movimiento corporal.

Los protagonistas son dos cuerpos suturados, uno perteneciente a un artista gallego de 67 años que está empezando en el mundo de la danza después de haber tenido un accidente que le dejaría en coma, mientras que el otro corresponde a una coreógrafa cubana con una historia de lesiones y resistencia.

Por medio de esta producción, que representa en escena valores como el anti-edadismo y la inclusión, se propone reflexionar sobre la naturaleza del deseo y el caos en la vida humana. De hecho, una vez finalizada la obra, se abrirá un coloquio con los personajes.

Las entradas pueden adquirirse por anticipado, a cinco euros, en la taquilla del Jofre y en la web de Ataquilla. Asimismo, están disponibles los pases para la obra de teatro de este sábado 1, “Os amos do mundo”, una historia con guión original de Carmen Blanco Sanjurjo producida por Bucanero.