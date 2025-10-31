Alto seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en la comarca

Los profesionales se concentraron en el vestíbulo del Marcide Cedida

El seguimiento de la segunda de las cuatro jornadas de la huelga convocada en toda España por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios tuvo un 62 y un 79% de seguimiento en Galicia, según la información trasladada por la Xunta, que recalcó que los servicios mínimos se cumplieron en su totalidad y que “seguirá traballando para ofrecer unha atención óptima a toda a cidadanía e para acadar as mellores condicións laborais para o conxunto de profesionais da sanidade pública”.

En Ferrol, la concentración tuvo lugar en el vestíbulo del hospital Arquitecto Marcide, donde los técnicos, al grito de “No somos invisibles, somos imprescindibles”, hicieron constar su malestar por los “incumplimientos” del Ministerio de Sanidad y el caso omiso que les hace la Consellería.

Los técnicos, que volverán a parar el lunes y el martes, 3 y 4 de noviembre, reclaman “que se mejore su formación a grado universitario, que se les pague lo que se les debe desde hace 18 años y que reconozcan nuestro carácter de profesión sanitaria”, explican en el panfleto que están repartiendo para concienciar a la ciudadanía sobre los motivos que los han llevado a convocar un paro de cuatro jornadas.

Los técnicos superiores sanitarios recuerdan que son los que hacen las placas en Radiología, los análisis en Laboratorio, las biopsias en Anatomía Patológica, los que aplican los tratamientos en Radioterapia, los que codifican los datos y la historia clínica de los pacientes, los que cuidan de la salud bucodental y de la alimentación cuando se produce un ingreso. “No queremos que nos regalen nada; queremos que se cumpla la ley”, añaden tras “lamentar los posibles trastornos que podamos estar provocando en estas jornadas de huelga”.