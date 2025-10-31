Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Alto seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en la comarca

El Sergas señala que el paro fue secundado por el 62% en el turno de mañana y el 79% en el de tarde

Redacción
31/10/2025 21:57
Los profesionales se concentraron en el vestíbulo del Marcide
Los profesionales se concentraron en el vestíbulo del Marcide
Cedida

El seguimiento de la segunda de las cuatro jornadas de la huelga convocada en toda España por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios tuvo un 62 y un 79% de seguimiento en Galicia, según la información trasladada por la Xunta, que recalcó que los servicios mínimos se cumplieron en su totalidad y que “seguirá traballando para ofrecer unha atención óptima a toda a cidadanía e para acadar as mellores condicións laborais para o conxunto de profesionais da sanidade pública”.

En Ferrol, la concentración tuvo lugar en el vestíbulo del hospital Arquitecto Marcide, donde los técnicos, al grito de “No somos invisibles, somos imprescindibles”, hicieron constar su malestar por los “incumplimientos” del Ministerio de Sanidad y el caso omiso que les hace la Consellería.

Los técnicos, que volverán a parar el lunes y el martes, 3 y 4 de noviembre, reclaman “que se mejore su formación a grado universitario, que se les pague lo que se les debe desde hace 18 años y que reconozcan nuestro carácter de profesión sanitaria”, explican en el panfleto que están repartiendo para concienciar a la ciudadanía sobre los motivos que los han llevado a convocar un paro de cuatro jornadas.

Los técnicos superiores sanitarios recuerdan que son los que hacen las placas en Radiología, los análisis en Laboratorio, las biopsias en Anatomía Patológica, los que aplican los tratamientos en Radioterapia, los que codifican los datos y la historia clínica de los pacientes, los que cuidan de la salud bucodental y de la alimentación cuando se produce un ingreso. “No queremos que nos regalen nada; queremos que se cumpla la ley”, añaden tras “lamentar los posibles trastornos que podamos estar provocando en estas jornadas de huelga”.

Te puede interesar

Desde el Concello se incidió en la situación de deterioro que presentan las plataformas

Cedeira mejorará por 82.500 euros y la ayuda de Agader cuatro caminos de Cervo y Piñeiro
Redacción
Tala eucaliptos Fragas do Eume Monfero

La Xunta avanza en la deseucaliptización de las Fragas do Eume con actuaciones en una finca de 20 hectáreas
Redacción
Jorge López, patrón mayor, con Martina Aneiros, delegada de la Xunta, en febrero

La cofradía de Barallobre, con la Diputación en Barcelona
Redacción
Fragmentos de la acera rotos en la calle Muñoz Torrero

La Asociación de Vecinos de Esteiro denuncia la falta de conservación del barrio
J Guzmán