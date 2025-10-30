Un oro y tres platas para alumnos de FP en las finales de GaliciaSkills

Un total de 242 alumnos y alumnas de FP participaron en esta edición Cedida

Cuatro alumnos de Formación Profesional de centros de Ferrolterra consiguieron premio en la octava edición del campeonato GaliciaSkills que finalizó este jueves en la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, una cita que busca dar visibilidad de esta modalidad de estudios, así como a mostrar el talento del alumnado que los cursa.

La mejor actuación, que fue valorada por el jurado con el premio más alto, la medalla de oro, la completó el alumno del CIFP Ferrolterra Raúl Prado Paz, que se impuso a los otros tres participantes de otros centros de Galicia que compitieron en la prueba de fresado CNC –es decir, que combina el sistema tradicional con la tecnología de Control Numérico por Computadora–. El alumno representará a Galicia en la cita estatal, el SpainSkills, que se disputar en Madrid entre el 24 y el 28 de febrero del año que viene.

También realizaron una actuación sobresaliente otros tres alumnos de la comarca. Así, en ebanistería, Mario Casal Ouro, también del CIFP Ferrolterra, logró la segunda posición , solo por detrás de Anxo Silva, de IES Antón Losada estradense. Esta medalla de plata no fue la única de este metal que consiguió la delegación de Ferrolterra en esta prueba.

De este modo, Aarón Pérez Domínguez, también alumno del CIFP Ferrolterra, fue acreedor de la segunda plaza en Reparación de Carrocería, solo superado por Pablo Estraviz, del CIFP Someso coruñés.

El IES de Mugardos también tuvo premio. En este caso en la competición de jardinería paisajística, una prueba de dobles en la que Álvaro Ferreira Fernández e Ibrahim Magassa firmaron un segundo puesto. El primer premio fue para Marcos Fontán y Brais Castro, del colegio Salesianos A Mercé de Cambados.

Un total de 36 modalidades

Esta octava edición del GaliciaSkills incluyó 36 modalidades, de las que 27 fueron de competición, seis de demostración y las otras tres reservadas a alumnado de programas formativos básicos de centros de Educación Especial, es decir, un 20% más que en la edición anterior, celebrada en 2023.

Además, este crecimiento fue superior en alumnado, con un 32% de incremento, desde los 184 de hace dos años a los 242 de este jueves. En esta cita participaron un total de 32 alumnos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, en concreto de los centros ya mencionados –CIFP Ferrolterra e IES de Mugardos–, además del CIFP Leixa, CIFP Fraga do Eume, IES de Ortigueira, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, IES de Fene, IES Plurilingüe Castro da Uz y CEE Terra de Ferrol. El número de patrocinadores de esta cita ascendió a 99.