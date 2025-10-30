La secretaria de Estado de Comercio destaca en Ferrol la capacidad tecnológica de Navantia
Fue recibida por el director de la factoría, Eduardo Dobarro
La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, destacó durante su visita al astillero de Navantia en Ferrol la “la extraordinaria capacidad tecnológica y de innovación que atesora este sector, un ejemplo de cómo la industria española está sabiendo adaptarse a los retos de la transformación digital y la sostenibilidad”.
Senovilla, que estuvo acompañada por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la directora provincial de Comercio, Myriam Pérez; y la directora territorial de Comercio en Vigo, Patricia Pérez, fue recibida por el director de la factoría, Eduardo Dobarro.
“El sector naval gallego es un motor de desarrollo económico y empleo de calidad, y su proyección internacional refuerza la imagen de España como país industrial, innovador y comprometido con el futuro”, añadió.
Además de conocer las instalaciones y los programas que se están desarrollando –incluida la Fábrica Digital de Bloques, que pudo conocer de primera mano–, López Senovilla se reunió con el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro; de Aclunaga, Manuel Vázquez; con el miembro de la Asociación de Empresas del Sector Naval Público de la ría de Ferrol –Aenfe–, Imeldo Pita; y con la secretaria técnica del grupo de Seguridad y Defensa de Asime, Rebeca Gil.