La secretaria de Estado de Comercio destaca en Ferrol la capacidad tecnológica de Navantia

Amparo López Senovilla, con Javier Romero Caramelo, Pedro Blanco y Eduardo Dobarro Cedida

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, destacó durante su visita al astillero de Navantia en Ferrol la “la extraordinaria capacidad tecnológica y de innovación que atesora este sector, un ejemplo de cómo la industria española está sabiendo adaptarse a los retos de la transformación digital y la sostenibilidad”.

Senovilla, que estuvo acompañada por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la directora provincial de Comercio, Myriam Pérez; y la directora territorial de Comercio en Vigo, Patricia Pérez, fue recibida por el director de la factoría, Eduardo Dobarro.

“El sector naval gallego es un motor de desarrollo económico y empleo de calidad, y su proyección internacional refuerza la imagen de España como país industrial, innovador y comprometido con el futuro”, añadió.

Además de conocer las instalaciones y los programas que se están desarrollando –incluida la Fábrica Digital de Bloques, que pudo conocer de primera mano–, López Senovilla se reunió con el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro; de Aclunaga, Manuel Vázquez; con el miembro de la Asociación de Empresas del Sector Naval Público de la ría de Ferrol –Aenfe–, Imeldo Pita; y con la secretaria técnica del grupo de Seguridad y Defensa de Asime, Rebeca Gil.