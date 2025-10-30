Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La secretaria de Estado de Comercio destaca en Ferrol la capacidad tecnológica de Navantia

Fue recibida por el director de la factoría, Eduardo Dobarro

Redacción
30/10/2025 22:17
Amparo López Senovilla, con Javier Romero Caramelo, Pedro Blanco y Eduardo Dobarro
Amparo López Senovilla, con Javier Romero Caramelo, Pedro Blanco y Eduardo Dobarro
Cedida

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, destacó durante su visita al astillero de Navantia en Ferrol la “la extraordinaria capacidad tecnológica y de innovación que atesora este sector, un ejemplo de cómo la industria española está sabiendo adaptarse a los retos de la transformación digital y la sostenibilidad”. 

Senovilla, que estuvo acompañada por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la directora provincial de Comercio, Myriam Pérez; y la directora territorial de Comercio en Vigo, Patricia Pérez, fue recibida por el director de la factoría, Eduardo Dobarro. 

“El sector naval gallego es un motor de desarrollo económico y empleo de calidad, y su proyección internacional refuerza la imagen de España como país industrial, innovador y comprometido con el futuro”, añadió. 

Además de conocer las instalaciones y los programas que se están desarrollando –incluida la Fábrica Digital de Bloques, que pudo conocer de primera mano–, López Senovilla se reunió con el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro; de Aclunaga, Manuel Vázquez; con el miembro de la Asociación de Empresas del Sector Naval Público de la ría de Ferrol –Aenfe–, Imeldo Pita; y con la secretaria técnica del grupo de Seguridad y Defensa de Asime, Rebeca Gil.

Te puede interesar

DSCF4164_13593333

Los siete secretos de San Julián, la iglesia “rebelde” que pasó del Barroco y será uno de los grandes atractivos de Ferrol
Marta Corral
Un instante de la primera de las sesiones plenarias celebradas este jueves en Narón

Narón aprueba en pleno exigir inversiones a la Xunta en sus cuentas
Verónica Vázquez
Imagen de una de las propuestas de ediciones anteriores

Fomentando la afición micológica desde As Pontes para el mundo
Redacción
Imagen de archivo de una edición anterior del evento

As Pontes comienza su tradicional fiesta cantando a las setas y champiñones
Redacción