La naturaleza se vuelve abstracta en la exposición "Das Crebas", en el Ateneo Ferrolán

El mar es una de las fuentes principales en las que Xosé Luis López recoge materiales Cedida

Das Crebas es al mismo tiempo el título de la exposición que se inaugura este viernes 31 en el Ateneo Ferrolán y el nombre artístico de Xosé Luis López, que hace referencia a la práctica tradicional en Galicia de recoger los restos que ofrece el mar. Precisamente, su arte se caracteriza por utilizar elementos arrastrados por el océano o olvidados, a los que les da nueva vida a través de sus creaciones.

Las piezas se transforman en pareidolias que pretenden hacer reflexionar al que las mira sobre la belleza y valor de lo efímero. Así, el mar, la materia y el tiempo se conectan en esta exposición que parte de la naturaleza hasta llegar a la abstracción contemporánea, que invita a mirar más allá de la superficie, a emocionarse y concienciarse.