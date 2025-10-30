La corporación cierra el mes de octubre con un pleno centrado en asuntos financieros

Instantánea de la sesión plenaria celebrada ayer en el palacio consistorial ferrolano Emilio Cortizas

El palacio municipal de Ferrol acogió esta tarde el pleno ordinario del mes de octubre, una sesión que se caracterizó por su reducido número de propuestas de aprobación frente a las daciones de cuentas pero que no por ello estuvo carente de debate político.

Así, el encuentro arrancó abordando el informe resumen del control interno del pasado ejercicio, destacando la concejala Susana Sanjurjo que en 2024 se “solventaron” muchas situaciones irregulares, principalmente en lo relativo a los servicios, y recordando que había cerca de 26 millones de euros en contratos sin regularizar. De este modo, la edila subrayó que se redujeron un 25% los reparos frente a 2022, “tanto en importe como en número”.

Por su parte, los grupos de la oposición le criticaron que los mencionados reparos siguen siendo muy elevados, apuntando Jorge Suárez, de Ferrol en Común (FeC), que de diez euros se abonaban tres en ese concepto, mientras que el portavoz del BNG, Iván Rivas, recordó que suponían el 32% de los gastos totales de 2024 –25,7 de 78 millones de euros–. Asimismo, Rafael Fernández, del grupo socialista, puntualizó que la regulación de la temporalidad fue posible por un procedimiento del Gobierno central. De igual modo, todas las formaciones aprovecharon la ocasión para confrontar al ejecutivo ferrolano sobre las “medidas” mencionadas pero no detalladas para la liquidación de la Sociedad Mixta de Turismo.

Seguidamente, el Concello dio cuenta del Plan anual de control financiero de 2025, valorando que la práctica totalidad de los objetivos marcados se habían cumplido y que este proceso de cara al año 2026 será mucho más dinámico gracias al nuevo sistema informático que se está adoptando en el Consistorio. El debate en este punto fue reducido, participando únicamente los grupos socialista y de gobierno, echando en cara los primeros el bajo nivel de adjudicaciones reales y el alto número de anuncios frente al de actuaciones efectivas, mientras que los segundos respondieron enumerando los proyectos en marcha y los servicios regularizados.

Superávit

La primera propuesta de aprobación de la sesión, que salió adelante únicamente con los votos populares, fue la relativa al expediente de modificación de crédito para destinar parte del superávit con el que cuenta el Concello al pago de créditos bancarios. A este respecto, Susana Sanjurjo afirmó que, desde que se volvió a aplicar la regla de gasto en 2024, la normativa exige que dichos fondos se dediquen a amortizar deuda, explicando que se solicitó un informe a Intervención y Tesorería para optimizar dichos pagos –y destinándose así al préstamo solicitado en 2023 de cara a ahorrar intereses innecesarios–.

Las críticas desde la oposición respecto a este punto fueron prácticamente unánimes, señalando que la propia legislación contempla excepciones a las que el gobierno local ha renunciado de cara a destinar estas cuantías a solucionar problemas en diversos barrios de la ciudad. De igual forma, los representantes del PSOE y FeC achacaron al Consistorio que esté gestionando la ciudad como si se tratase de una empresa, mientras que el BNG censuró el descenso en el gasto (un 2,3%) respecto a 2023 al tiempo que se incrementan los tributos a los vecinos.

Otro punto destacado de la sesión fue el reconocimiento a la Universidade da Coruña (UDC) de una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) en el desarrollo del futuro edificio de investigación e innovación para la industria en Esteiro. En este caso, todas las fuerzas políticas se mostraron de acuerdo e incluso celebraron la iniciativa, si bien desde la oposición se criticó duramente que el gobierno local otorgue también esta clase de beneficios a entidades que no son públicas –al tiempo que Iván Rivas hizo alusión a la falta de tributación del Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria, apuntando que sus bonificaciones son incluso mayores–.

Finalmente, antes de abordar las mociones, los representantes debatieron de forma conjunta los dos puntos relativos a las Contribuciones Especiales –centradas en el convenio para la mejora del servicio de bomberos, que además se prorrogará por otros cuatro años–. Ambos asuntos, que obtuvieron el apoyo mayoritario de la corporación, se saldaron, no obstante, con un cruce de acusaciones respecto a la falta de respuesta a las peticiones de estos profesionales y a la carencia de funcionarios.