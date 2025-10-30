La adjudicación de la reforma del Carvalho Calero se realizará “nas próximas semanas”

Momento de la reunión celebrada ayer en el marco del plan de barrios Daniel Alexandre

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, mantuvieron este mediodía un encuentro con la directiva de la AVV del Ensanche A para abordar las actuaciones en la zona realizadas en el marco del plan de barrios entre los días 20 y 24 del presente mes.

Aprovechando la coyuntura, el regidor trasladó a los representantes vecinales que la adjudicación de las obras para la reforma interior del centro cultural Carvalho Calero se producirá “nas próximas semanas”, dando así respuesta a una de las demandas de los residentes de la zona. De igual modo, Rey Varela puso en valor el avance de los trabajos para dotar al parque de O Inferniño de una zona de juegos infantiles cubierta, la primera de la ciudad.

En cuanto a las actuaciones de mantenimiento realizadas, el alcalde detalló que los operarios de Parques e Xardíns procedieron a la siega de más 15.300 metros cuadrados de zonas verdes, además de plantar 490 unidades de flor de temporada y realizar labores de escarda. Los trabajadores de Urbaser, por su parte, acometieron trabajos de desbroce y chapeo en 16.200 metros lineales en el barrio y limpiaron más de 200 contenedores. Por último, se realizaron 74 actuaciones de diverso tipo en el sistema energético.