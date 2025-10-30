Mi cuenta

Ferrol, Narón y Cedeira tendrán, por acuerdo de la RAG y Alingua, mapas sociolingüísticos escolares

Estos son los tres únicos Concellos de la zona incluidos en la Asociación de Entidades Locais pola Lingua

Redacción
30/10/2025 10:46
Este miércoles durante la firma del convenio entre los presidentes de la RAG y de Alingua
Un instante de miércoles durante la firma del convenio entre los presidentes de la RAG y de Alingua
Cedida

A raíz del acuerdo de colaboración firmado este miércoles por los presidentes de la Real Academia Galega y de la Asociación de Entidades Locais pola Lingua –Alingua–, las entidades municipales adheridas a esta última, entre las que se encuentran los Concellos de Ferrol, Narón y Cedeira, realizarán mapas sociolingüísticos escolares, además de extender el proyecto de investigación y acción para niños y niñas “Modo galego, actívao!”, que promueve el Seminario de Sociolingüística de la RAG.

Los Concellos de Ferrol, Narón y Cedeira son los únicos de la comarca agrupados en Alingua junto a otros 17 Ayuntamientos, además de incluir a la Diputación de Pontevedra e InvestiGal-Rede Galega pola Investigación como “entidades amigas”.

El primer paso del programa “Modo galego, actívao!” fue la elaboración del “Mapa sociolingüístico escolar de Ames”, un diagnóstico previo al diseño del proyecto de inmersión lingüística que hoy se espera que sirva de inspiración y “que cada vez sexan máis os municipios que activen o modo galego”, persiguiendo en todo momento el “reto colectivo de atallar a ruptura da transmisión interxeracional do galego”, expresó Henrique Monteagudo, presidente de la Real Academia Galega, durante la firma del convenio.

