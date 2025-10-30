Enfermería del CHUF recibe un nuevo premio a nivel nacional

Varios de los responsables de la unidad, que elaboraron el trabajo sobre sarcopenia y desnutrición asociado a problemas coronarios

El área de Enfermaría del Área Sanitaria de Ferrol ha vuelto a recibir un premio por su trabajo, en esta ocasión, fue en el Congreso de la Asociación Española de Enfermería de Cardiología, que se celebró entre el 23 y el 25 de octubre, en Granada.

La comunicación tipo póster "Sarcopenia y desnutrición en la insuficiencia cardíaca: el enemigo silencioso en cardiología y Medicina Interna" se hizo con un primer premio.

Los autores son Carlos Javier Martínez Rubio, Eulalia Pena Núñez, Laura López Varela, Ana López Salado, Alicia Caneiro Rodríguez y Daniel Pérez López del Servicio Cardiología, que trabajaron con datos recopilados en las plantas de Cardioloxía y Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

La insuficiencia cardíaca se asocia a la desnutrición y la sarcopenia, que es un trastorno músculo-esquelético relacionado con la pérdida de función de la masa muscular. Se trata de factores que incrementan la morbimortalidad, los reingresos y las estancias hospitalarias de los pacientes con esta patología, aminorando su calidad de vida, como indican.

Según explican en este trabajo galardonado a nivel nacional, “a detección precoz é clave e o persoal de enfermaría xoga un papel fundamental no cribado e seguimento".

Dicho lo cual, el objetivo del estudio fue a evaluar la prevalencia de sarcopenia y desnutrición en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca del CHUF; e implementar un circuito multidisciplinar de cribado e intervención durante la hospitalización, así como su posterior seguimiento en las unidades de Cardioloxía y Medicina Interna.

El ingreso por insuficiencia cardíaca, subrayan, es “unha oportunidade para identificar pacientes en risco e establecer intervencións nutricionais ou de exercicio para mellorar o seu prognóstico e a súa calidade de vida".