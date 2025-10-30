Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud

Enfermería del CHUF recibe un nuevo premio a nivel nacional

Se trata de un trabajo que vincula la sarcopenia y la desnutrición con problemas coronarios

Montse Fernández
Montse Fernández
30/10/2025 13:09
Varios de los responsables de la unidad, que elaboraron el trabajo sobre sarcopenia y desnutrición asociado a problemas coronarios
Varios de los responsables de la unidad, que elaboraron el trabajo sobre sarcopenia y desnutrición asociado a problemas coronarios

El área de Enfermaría del Área Sanitaria de Ferrol ha vuelto a recibir un premio por su trabajo, en esta ocasión, fue en el Congreso de la Asociación Española de Enfermería de Cardiología, que se celebró entre el 23 y el 25 de octubre, en Granada.

La comunicación tipo póster "Sarcopenia y desnutrición en la insuficiencia cardíaca: el enemigo silencioso en cardiología y Medicina Interna" se hizo con un primer premio.

Los autores son Carlos Javier Martínez Rubio, Eulalia Pena Núñez, Laura López Varela, Ana López Salado, Alicia Caneiro Rodríguez y Daniel Pérez López del Servicio Cardiología, que trabajaron con datos recopilados en las plantas de  Cardioloxía y Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. 

La insuficiencia cardíaca se asocia a la desnutrición y la  sarcopenia, que es un trastorno  músculo-esquelético relacionado con la pérdida de función de la masa muscular. Se trata de factores que incrementan la morbimortalidad, los reingresos y las estancias hospitalarias de los pacientes con esta patología, aminorando su calidad de vida, como indican.

Según explican en este trabajo galardonado a nivel nacional, “a detección precoz é clave e o persoal de enfermaría xoga un papel fundamental no cribado e seguimento".

Dicho lo cual, el objetivo del estudio fue a evaluar la prevalencia de sarcopenia y desnutrición en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca del CHUF; e implementar un circuito multidisciplinar de cribado e intervención durante la hospitalización, así como su posterior seguimiento en las unidades de Cardioloxía y Medicina Interna.

Premio para un estudio del Área Sanitaria de Ferrol sobre desnutrición y sarcopenia en la insuficiencia cardíaca

Más información

El ingreso por insuficiencia cardíaca, subrayan, es “unha oportunidade para identificar pacientes en risco e establecer intervencións nutricionais ou de exercicio para mellorar o seu prognóstico e a súa calidade de vida".

Te puede interesar

El año pasado, el Baxi organizó varias fanzones con motivo de la Eurocup

El "supersábado" empezará con fiesta: habrá fanzone con Morandeira y Baxi Ferrol
Iago Couce
El mural con motivo del Ano Castelao en Fene se plasmó a raíz del llamamiento a los Concellos realizado por Vía Galega

Fene empieza la agenda de despedida del Ano Castelao: Isabel Risco y Fran Rei, a escena
Redacción
Las clases de Manuel Carballeira, en Loira, son intergeneracionales

Las nuevas clases de teatro musical esperan a su alumnado en Valdoviño
Redacción
Este miércoles durante la firma del convenio entre los presidentes de la RAG y de Alingua

Ferrol, Narón y Cedeira tendrán, por acuerdo de la RAG y Alingua, mapas sociolingüísticos escolares
Redacción