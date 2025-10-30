El TSXG confirma la sentencia de un vecino de Ferrol que propinó una brutal paliza a otro tras una discusión

El veredicto no es firme y podrá recurrirse ante el Tribunal Supremo AEC

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó esta semana la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña del pasado mes de junio contra un vecino de Ferrol que en octubre de 2021 propinó una brutal paliza a un conocido tras una discusión entre ambos. Así, el organismo autonómico rechaza el recurso presentado por la defensa del varón, que solicitaba la aplicación de atenuantes para rebajar en uno o dos grados la pena, ratificando de este modo la condena a seis años y tres meses de prisión.

Los hechos, según recoge el escrito judicial y como informó este Diario en su momento, se remontan a la noche del domingo, 3 de octubre de 2021 y la mañana del lunes 4. La víctima, junto con dos compañeros de trabajo, se desplazó tras su jornada laboral a Narón a tomar algo, uniéndoseles allí el acusado. Tiempo después, en un bar de Catabois, ambos hombres protagonizaron un primer enfrentamiento en el que tuvieron que intervenir varias personas para calmar los ánimos.

No obstante, ya por la mañana –sobre las 09.30 horas–, mientras los cuatro viajaban en el vehículo del agredido, estalló una segunda disputa, saliendo ambos del turismo. En ese momento, el agresor propinó una fuerte patada al otro, que cayó al suelo, tras lo cual comenzó a golpearle en la cara hasta que quedó inconsciente. El herido fue asistido por vecinos del área hasta que fue trasladado primero al CHUF y posteriormente, dada la gravedad de las lesiones, al Chuac, donde tuvo que ser intervenido de urgencia y quedó ingresado.

Como consecuencia del ataque, el hombre tuvo que pasar por quirófano en dos ocasiones más, sufriendo graves secuelas físicas y cognitivas, requiriendo asistencia constante en su día a día y recibiendo una incapacidad absoluta.

Así, el recurso de la defensa se basaba en la tesis de que todos ellos habían consumido cocaína esa noche, no siendo el acusado consciente de sus actos y que, por ello, debería aplicarse un atenuante muy cualificado, rebajándose en uno o dos grados la pena impuesta. No obstante, el alto tribunal gallego incide en que las pruebas realizadas descartaron el uso de drogas, no pudiendo demostrarse ni su adquisición, ni su consumo –de hecho ni tan siquiera hay testigos de ello, como los camareros u otros clientes de los bares–.

De este modo, el TSXG ratifica la condena de seis años y tres meses de cárcel, así como una indemnización para la víctima de 475.341 euros. La sentencia, apuntó el organismo, no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.