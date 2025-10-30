El Campus Industrial de Ferrol sube de nivel con la edición de Festalent más participativa y con mayor afluencia

Festalent Emilio Cortizas

La tercera edición de Festalent, la feria que facilita el contacto entre el alumnado del Campus Industrial de Ferrol y el tejido empresarial de la comarca, congregó este jueves en el pabellón polideportivo de Esteiro a medio centenar de empresas y entidades y más de medio millar de estudiantes, sobre todo de los últimos cursos de sus respectivas titulaciones.

Se preveía una participación de 300 personas, pero se superaron todas las expectativas. “Medrou moito”, señaló la vicerrectora, Ana Ares, satisfecha con el desarrollo del evento y con el interés que suscitó entre las partes. Al alcalde, que acudió por la mañana al acto inaugural, no le sorprendió el crecimiento de la cita y subrayó que Ferrol “é terra de talento, cunha gran tradición naval e industrial”.

En esa línea, José Manuel Rey manifestó que “o emprego é unha prioridade” y, tras recordar que la urbe ha pasado por “diversas etapas”, algunas de ellas negativas, “agora estamos a vivir un momento ilusionante, de esperanza e de oportunidade”. El regidor aludió a la reducción de la tasa de paro y a que, por primera vez en muchos años –casi una década y media– se mantiene por encima de los 20.000 afiliados a la Seguridad Social.

“Isto é o resultado do pulo que se lle está dando desde administracións como o Concello ou a Xunta á cidade, xunto cos estaleiros, o porto, o Arsenal e a Universidade”. Rey subrayó que muchas empresas “están vendo Ferrol como un lugar de oportunidades, e por iso creo que esta feira, na que xuntamos esforzos desde diferentes administracións, é importantísima”.

Más de medio millar de estudiantes asistieron a la feria Daniel Alexandre

Por su parte, la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, afirmó que la Festalent “representa á perfección o espírito que queremos impulsar desde a Xunta: o da colaboración entre o sistema educativo e o sistema produtivo, o da innovación compartida e o da formación como motor de desenvolvemento e de futuro”. Además, comprometió el apoyo del gobierno autonómico a este tipo de iniciativas que “xeran emprego vinculado ao territorio, fixan poboación e fortalecen o tecido económico e social da nosa comunidade”.

A la caza del talento

De los últimos cursos y con interés especial por conocer la posibilidad de realizar las prácticas. Este fue el perfil mayoritario del alumnado de la Universidade da Coruña que asistió a la Festalent. Así lo confirman Antonio Gómez, del grupo Rilo; Alberto Leal, de la ingeniería Invall, y Antía Mosquera, de El Pulpo, técnicos de Recursos Humanos que explicaron a los estudiantes qué actividades desarrollan y cuáles son los perfiles que buscan en estos momentos.

“Aunque se acercan de todos los cursos”, admitió Antonio Gómez, de Rilo, “los de los últimos años o del máster vienen más buscando prácticas y los de los primeros vienen más pensando en el futuro, aunque todos comparten las mismas inquietudes: qué hacemos y de qué modo podrían encajar en lo que hacemos”.

En ese sentido, Gómez apunta que lo que se hace es explicarles las empresas que integran el grupo. “Muchos no lo saben y les explicamos que nos dedicamos al reciclaje (Recinor), alquiler de maquinaria (Rilo Maquinaria), construcción (Prosema), además de tener también una empresa de conductores (Rilo Dopico) y de servicios de administración (Rilo Gestión).

El perfil es el mismo que se acercó al stand de la ingeniería Invall. Alberto Leal, técnico de Recursos Humanos, señaló que el alumnado también se interesa “mayoritariamente, en un 80%, por si ofrecemos prácticas o beca”.

Ana Ares con un grupo de alumnas en la Festalent Emilio Cortizas

Invall ofrece servicios de ingeniería –industrial, civil, medioambiental y energética– que busca “personas que hayan estudiado esas carreras” y, aunque reconoce que los ingenieros son un perfil “muy demandado, difícil de encontrar”, la presencia de la firma en eventos de este tipo es “muy importante porque este es un Campus Industrial, con estudiantes de ingeniería eléctrica o mecánica o máster habilitante industrial que se adapta a nuestros intereses”.

Un "win win"

El Pulpo tampoco quiso perderse esta tercera Festalent. “Como empresa joven y a veces algo desconocida”, apunta la técnica de Recursos Humanos Antía Mosquera, “nos gusta acudir a este tipo de ferias porque el contacto directo con las personas es muy beneficioso. Es un win-win: la gente nos conoce y captamos nuevo talento, tanto para hacer prácticas en empresa como para vacantes de empleo como dependiente, patronista, recepcionista”.

Sobre los intereses del estudiantado, Mosquera asegura que “le interesa todo lo que tiene que ver con posibilidades de crecimiento en la empresa, lo que podemos ofrecer de cara al futuro, como una permanencia al finalizar las prácticas o cómo es el día a día, pero también esa parte más de ‘soft skills’ que buscamos las empresas, no tanto en la parte técnica, sino también en habilidades”.

“Todas as semanas estannos a chegar ao Campus ofertas de traballo”

El crecimiento de la feria demuestra, sostiene Ana Ares, “o interese que ten a industria da contorna en participar neste punto de encontro entre eles e os nosos egresados e egresadas ou alumnado”.

Destaca la “gran cantidade de entrevistas rápidas” que se concertaron e hizo hincapié en el objetivo que se persigue, “que as empresas entren en contacto co noso talento, que temos moito –coas titulacións practicamente completas–, e viceversa, é dicir, que o noso alumnado poida coñecer as empresas da contorna porque moitas veces se fixan só nas grandes e non coñecen en detalle o que fan outras máis pequenas”.

Ares recordó que actualmente “hai moita demanda de egresados e egresadas e de perfís non só de enxeñaría, senón tamén de recursos humanos, de moda... As empresas veñen coas súas demandas moi definidas e para elas é unha maneira de chegar directamente ao estudantado, polo que é algo moi útil”, dijo, antes de admitir que el buen momento económico se refleja en que “todas as semanas están a chegarnos ofertas de emprego”.