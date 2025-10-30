Detenido el autor de un apuñalamiento el sábado en el entorno de Freixeiro

Los profesionales sanitarios asistieron al herido a unos 100 metros del asentamiento Daniel Alexandre

Agentes de la Comisaría de Ferrol-Narón de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes al presunto autor de un apuñalamiento durante la madrugada del pasado sábado en el asentamiento del barrio naronés de Freixeiro.

Según se informó esta tarde desde el cuerpo estatal, el incidente tuvo lugar durante una discusión entre el agresor y la víctima, clavándole el primero al segundo una hoz en la pierna. El herido, de este modo, fue auxiliado por otras dos personas, que dada la gravedad de la lesión alertaron a los servicios sanitarios de emergencia –se llegó a temer por su vida–. Los profesionales sanitarios asistieron al varón a unos 100 metros del asentamiento, siendo trasladado de inmediato al centro hospitalario.

Los agentes, por su parte, lograron identificar el lugar de los hechos ese mismo día, mientras que la jornada siguiente localizaron al presunto autor, procediendo a su detención. El hombre fue puesto a disposición judicial, ordenándose su ingreso en prisión.