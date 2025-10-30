Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Detenido el autor de un apuñalamiento el sábado en el entorno de Freixeiro

Agentes de la Comisaría de Ferrol-Narón localizaron al agresor dos días después

Redacción
30/10/2025 20:04
Los profesionales sanitarios asistieron al herido a unos 100 metros del asentamiento
Los profesionales sanitarios asistieron al herido a unos 100 metros del asentamiento
Daniel Alexandre

Agentes de la Comisaría de Ferrol-Narón de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes al presunto autor de un apuñalamiento durante la madrugada del pasado sábado en el asentamiento del barrio naronés de Freixeiro.

Según se informó esta tarde desde el cuerpo estatal, el incidente tuvo lugar durante una discusión entre el agresor y la víctima, clavándole el primero al segundo una hoz en la pierna. El herido, de este modo, fue auxiliado por otras dos personas, que dada la gravedad de la lesión alertaron a los servicios sanitarios de emergencia –se llegó a temer por su vida–. Los profesionales sanitarios asistieron al varón a unos 100 metros del asentamiento, siendo trasladado de inmediato al centro hospitalario.

Los agentes, por su parte, lograron identificar el lugar de los hechos ese mismo día, mientras que la jornada siguiente localizaron al presunto autor, procediendo a su detención. El hombre fue puesto a disposición judicial, ordenándose su ingreso en prisión.

Te puede interesar

En la foto, la mexicana Carmen Moy, quien organiza el Día de Muertos en el Patronato Concepción Arenal

La delgada línea que separa nuestro Samaín del Día de Muertos de México
Montse Fernández
Momento de la reunión celebrada ayer en el marco del plan de barrios

La adjudicación de la reforma del Carvalho Calero se realizará “nas próximas semanas”
Redacción
Festalent

El Campus Industrial de Ferrol sube de nivel con la edición de Festalent más participativa y con mayor afluencia
X. Fandiño
Instantánea de la sesión plenaria celebrada ayer en el palacio consistorial ferrolano

La corporación cierra el mes de octubre con un pleno centrado en asuntos financieros
J Guzmán