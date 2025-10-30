Mi cuenta

Samaín

Canido e Pontedeume, dous puntos para pasar un “supersamaín” este venres

A multiculturalidade da festa do barrio ferrolán e citas como a Pasaxe do Medo eumesa colleitan éxitos

Redacción
30/10/2025 19:07
A celebración no barrio ferrolán, que contará con actividades como o pintacaras, fusiona varias culturas
Jorge Meis

Aínda que a comarca teña a celebración do Samaín máis veterano e xenuíno en Cedeira, existen outros encontros máis novos que xa se marcan en vermello no calendario por ser máis especiais. Unha delas foi a Senda das Ánimas, que percorreu o casco vello de Neda a pasada fin de semana e que se completa con outras que terán lugar este venres 31: por unha banda, no barrio ferrolán de Canido, a tradición galega mestúrase coa mexicana, e por outra, en Pontedeume, haberá atractivos como a Pasaxe do Medo ou o pasarrúas da Santa Compaña.

O encontro multicultural arredor do Día de Defuntos, a partir das 18.00 horas no centro cívico de Canido, nace da colaboración entre sete colectivos locais: Brincarmos, Artábria, Muíño do Vento, a Asociación Veciñal, Ferrolterra Antiga, Movilidad Humana e Fiada, contando co apoio do Concello de Ferrol.

Un ano máis, nesta celebración destacarase o nexo que existe entre Galicia e México na percepción da morte, non como ausencia senón como unha presenza transformada. Así pois, prepararase e montarase o altar mexicano, elaboraranse zonchos e cabazas, lazos e cruces e tamén haberá pintacaras.

Ademais, ofrecerase unha chocolatada popular e, no “encontro gastronómico da diversidade”, Movilidad Humana organiza unha cea mexicana para a que é preciso inscribirse previamente (698 130 998 ou info@m.humana.org).

Pontedeume

O Samaín eumés inclúe numerosas actividades que continúan este sábado 1, coa sesión infantil e a festa que organiza a Comisión das Peras. En calquera caso, a axenda comeza este venres 31 coas visitas guiadas ao cemiterio municipal, a partir das 17.00 horas no propio camposanto. Neste caso tamén hai que apuntarse antes no 981 430 270 ou oficinadeturismo@pontedeume.gal.

Ao pasarrúas da Santa Compaña, que terá lugar de 19.00 a 20.00, convídase a participar a maiores e pequenos, aos que se entregarán caramelos sen azucre e sen glute, disfrazados coas vestimentas que consideren máis arrepiantes. 

O propio concello de Pontedeume xa está preparado con recunchos cheos de esqueletes, pantasmas, meigas, arañas xigantes e mortos. Para rematar o día, ás 20.30 comezará unha nova edición da popular Pasaxe do Medo nos xardíns de Lombardero.

