Siete empresas optan a acometer las obras de la fase de Esteiro del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”

Esta fase abarca desde la entrada de Navantia hasta su puerta histórica Daniel Alexandre

Un total de siete empresas han presentado sus respectivas ofertas para acometer los trabajos de la segunda fase del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”, que se corresponden al tramo comprendido entre la puerta principal de Navantia y el acceso histórico del astillero, en la avenida de Mac Mahón.

De ello dio cuenta esta mañana el teniente de alcalde y concejal de Contratación, Javier Díaz, recordando que el presupuesto para este segmento de la intervención asciende a 2,9 millones de euros y que, una vez se formalice la adjudicación, tendrá un plazo de ejecución de 15 meses. Teniendo en cuenta los tiempos de evaluación de las propuestas, asignación del encargo y posterior firma del acta de replanteo, se estima que las obras podrían comenzar durante la primera mitad de 2026, coincidiendo con las de la primera fase –desde el puerto hasta la avenida de Esteiro–, cuyo inicio es inminente.

Tal y como señaló Díaz Mosquera, el objetivo de este proyecto en todas sus etapas no es únicamente acometer una mejora estética y funcional en el entorno del Arsenal y la factoría naval, si no también impulsar “unha rexeneración integral” de estas áreas “e a implantación dun modelo de mobilidade sostible na zona de contacto da cidade co mar”. Para ello, apuntó el edil, durante esta segunda fase –y dando continuidad a la primera– se crearán unos 600 metros de carril bici y sendas peatonales “verdes”, desarrollando así una franja ajardinada destinada al paseo y al ocio.

Asimismo, el proyecto en esta fase incluye también la regeneración del espacio de la puerta de la antigua Escuela Obrera de la Sociedad Española de Construcción Naval –que consistirá en la restauración del acceso y la instalación de paneles informativos en recuerdo de los aprendices del astillero–; la reurbanización del entorno del pabellón de Batallóns y el vial de entrada al baluarte; o la construcción de una glorieta para reconfigurar el tráfico entre Taxonera, Españoleto y Mac Mahón. En cuanto a la muralla, se rebajará en su totalidad hasta los 0,5 metros, colocándose sobre esta un enrejado de 2,6 de cara a alcanzar los 3,1 metros de seguridad establecidos por el Ministerio de Defensa.

La zona ajardinada, por otro lado, contará con unos 430 metros lineales de bancos de hormigón más una veintena de madera, además de nuevas papeleras, medio centenar de farolas con tecnología LED, 56 árboles plataneros y 350 plazas de aparcamiento.

Cidade do Deporte

Por otra parte, Javier Díaz también informó del reinicio del proceso de licitación de la primera fase de la reforma de la cubierta del estadio de A Malata, paralizada tras detectarse un error en las mediciones del proyecto. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de noviembre.

En esta misma línea, Díaz Mosquera recordó que el plazo de remisión de propuestas para la Cidade Náutica de A Cabana termina el día 17.