O Quilómetro do Terror de Catabois queda aplazado hasta noviembre

O Quilómetro do Terror, el año pasado, en la carretera de Catabois Jorge Meis

Estaba previsto que desde este mismo miércoles 29 hasta el viernes 31 incluido, a partir de las 19.00 horas, se pudiese visitar la popular Casa do Terror que instala ECHO Catabois en colaboración con Viacatabois y el Concello de Ferrol, en el número 252 de la carretera. Este año se cumple la edición XV del Quilómetro do Terror, que ha tenido que ser aplazada por las previsiones de lluvia.

La Casa do Terror que estrena en cada convocatoria el Samaín en el barrio estará abierta los días 6, 7 y 8 de noviembre. Como parte positiva, desde la organización comunican que el plazo para apuntase a los concursos permanecerá abierto una semana más.

Como siempre, la celebración terminará con la Volta das Ánimas, a partir de las 20.00 horas, con premios de 500, 350 y 200 cataleuros, la moneda para gastar en Catabois.

Un día antes, en el bar Ipanema se podrán dejar, de 7.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00, las calabazas para participar en el concurso, que optarán a ganar 20 cataleuros por ser la “máis orixinal” o si resulta la “máis horrorosa”. Para participar hay que apuntarse antes en el bar.