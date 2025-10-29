Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cinema

O campo de concentración galego de “San Simón”, no foco coa visita do seu director ao cine Duplex de Ferrol

Esta proxección con presentación terá lugar este mesmo mércores, coincidindo co día do público

Redacción
29/10/2025 11:33
Unha das imaxes da película
Unha das imaxes da película
Cedida

A segunda presentación deste mes no Duplex Cinema terá lugar esta tarde de mércores, día do público, ás 19.30 horas. Miguel Ángel Delgado, director de “San Simón”, o filme que conta a historia da illa galega que fora convertida en campo de concentración, virá falar desta película coa que debuta na longametraxe, e despois da proxección abrirase a posibilidade de facer preguntas ao cineasta.

Despois da estrea no Festival Internacional de Cine de San Sebastián, esta obra, ambientada en outubro do 1936, gañou o premio Calpurnia no Ourense Film Festival. Naquel momento, o réxime franquista creara máis de trescentos campos de concentración por toda España, en espazos tan diversos coma conventos, fábricas, escolas, prazas de touros ou mosteiros. 

Entre estes, San Simón destaca pola súa insularidade, onde os prisioneiros sofren a represión e a morte rodeados dunha paisaxe fermosa. Sete anos máis tarde, un preso da illa lembra a historia dos homes e as mulleres que, como el mesmo, pasaron pola mesma experiencia neste pequeno punto de Galicia.

“Gustaríame que o filme abrise un espazo de diálogo que estivo pechado, mesmo institucionalmente. Non trata de dar unha resposta clara de que foi San Simón, senón máis ben expor un lugar, un espazo e recuperar un lugar de memoria”, relata o propio Miguel A. Delgado.

Te puede interesar

Imaxe dunha representación de "La Traviata"

“La Traviata”, o clásico de Verdi, volve ao Jofre coa compañía lírica Ópera 2001
Redacción
Imaxe do espectáculo “Sorpresa”, da Xanela do Maxín

Dous días seguidos de “Apego pola lingua”: De Fantoches Baj en Ferrol á Xanela do Maxín en Narón
Redacción
O Quilómetro do Terror, el año pasado, en la carretera de Catabois

O Quilómetro do Terror de Catabois queda aplazado hasta noviembre
Redacción
Baloncesto. Baxi contra Araski

Otra montaña a escalar para el Baxi Ferrol
Iago Couce