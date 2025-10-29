Los “Speed Job Dating” de la Festalent vuelven a la ciudad con oportunidades laborales

En esta edición aumentan los participantes con respecto a la Festalent del pasado 2024 Jorge Meis

El pabellón de Esteiro se transformará este jueves 30, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas, en un espacio para tender puentes entre futuros profesionales y un total de 50 compañías u otro tipo de entidades que participan en la III Feira de Empresas e Talento Festalent. La iniciativa se enmarca en el programa ImpúlsaT de la UDC y, de la mano del Campus Industrial de Ferrol, cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia y del Concello.

Las firmas que estarán representadas en la feria proceden de distintos puntos de Galicia y de España, concurriendo para darse visibilidad al mismo tiempo que se conectan con estudiantes que buscan su primera oportunidad. Uno de los grandes atractivos para los asistentes, que sobre todo son universitarios, alumnado de ciclos de Formación Profesional pero también público general, son los “Speed Job Dating”. Esta actividad consiste en una serie de citas, de como máximo 15 minutos de duración, que mantienen las empresas y las personas candidatas, con el objetivo de encontrar afinidades laborales en un tiempo récord.

Además, en la web de la Festalent también estarán disponibles las ofertas de contratos de prácticas y de trabajo que realizan las entidades participantes en el evento. No obstante, la feria consituye una oportunidad de contacto directo con las mismas, con la posibilidad de interactuar con algunos de sus reponsables en los stands informativos. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través de campusindustrial.udc.es/es/festalent, donde se puede consultar el programa detallado, y, una vez registradas, recibirán un código QR que les proporcionará acceso al pabellón.

Participantes

En esta edición coincidirán Abance Ingeniería, Accenture, Acebrón Group, Aluman, Antea Group España y Latinoamérica, Applus+, Ardentia Marine, Armada, CT Ingenieros, Detegasa, Elecnor, El Pulpo, Finsa, Fridama, Ghenova, Cándido Hermida, Gabadi, Grupo Intaf, JRilo, Invall, Inycom, Leroy Merlin, Nauterra (Grupo Calvo), Navantia, Norvento Enerxía, PwC, Quest Global, Reganosa, Techno Pro Hispania Ekium, TecdeSoft, Voltan (Mmypem y Teiga-TMI), TTalent, Qatro, Genesal Energy, ElectroRayma, Ibercisa, WindWaves y Gauzón Ibérica.

También tendrán puestos informativos los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Galicia, de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña y de Ingenieros Navales y Oceánicos, así como las asociaciones Clúster Naval Gallego, de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas y AJE Ferrolterra. Asimismo, participarán Cofer, la entidad de Fundación ONCE Inserta Empleo, y el programa Xuventude Mentoring y el Servizo de Emprego de la UDC.