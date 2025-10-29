Los juegos de infancia de nuestros mayores que quieren mostrar a los más pequeños de Ferrol

Foto de familia con trabajadores de Clece, usuarios y personal de los Servicios Sociales Cedida

“Hoy ya no se juega como antes, cuántas veces ves en la calle a grupos de unos veinte niños jugando juntos, eso ya no se volverá a ver”. Así, se expresa Marisa Soto, que está a punto de cumplir 85 años y todavía se da maña con el diábolo y también recuerda los buenos ratos que pasaba jugando a la billarda junto a sus hermanos.

“Lo malo es que a veces lanzábamos el palo tan lejos o tan alto que nos quedábamos sin él... lo pasábamos en grande todos juntos”, rememora esta ferrolana, usuaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que asegura que se fabricaba también sus propios yoyós. “Compraba botones grandes y los unía y en medio metía el hilo y ya tenía un juguete estupendo”.

Ella, junto a otros usuarios, protagonizaron este miércoles un acto muy emotivo en la Casa Social de mano de Clece, empresa adjudicataria del SAF en el concello de Ferrol y trabajadores y usuarios del mismo. Estos últimos son los protagonistas de la publicación “Jugando entre recuerdos”, que se presentó durante el evento y que pretende convertirse en una hoja de ruta para niños con edades entre los 9 y 10 años, que es cuando empiezan a dejar de lado los juegos en favor de las nuevas tecnologías.

Recuerdos de la infancia

La publicación en cuestión, ilustrada con fotografías de los usuarios del SAF que prestaron sus recuerdos para esta causa, constituye en sí misma un ejercicio muy útil para trabajar la memoria. El primero en mostrar su juego favorito en la revista es Emilio Carneiro Varela, un joven de 88 años lleno de vitalidad y alegría que contagió a los presentes rememorando lo mucho que disfrutó jugando a la peonza en sus tiempos de infancia en Serantes.

“Hacíamos un círculo del tamaño de una rueda y poníamos una moneda, el que la tocaba con el peón se la quedaba”, rememora. También pasaba muy buenos ratos con este juego María del Carmen Gómez Martínez, a quien su padre le hizo un peón con madera de boj, tan duradero que lo heredaron sus hijos. Asimismo, jugaba al “pañuelito” o a “justicia y ladrón”.

Por su parte, Josefa López, de 94 años, disfrutaba de lo lindo saltando a la comba con los niños de su calle y cantando canciones de la época; de hecho, se animó con “el cocherito, leré” que acabó tarareando el resto de la sala.

De la peonza también disfrutaron mucho en su infancia Sofía Francisca Pita, de 87 años, y Carmen Morales Borrego, de 88. Así como gozaban con muñecas de trapo Mari Carmen Arias (89 años), Josefa Barcía Bouza (82), Concepción López (97) y Angelita Rego (80). “Qué rabia me daba cuando se le caían los brazitos”, rememora la primera.

La propia concejala de Benestar Social, Rosa Martínez Beceiro, destacaba también ante los presentes otro de los juegos tradicionales reseñados en la publicación, como las chapas y “los buenos ratos” que ella pasaba jugando en su barrio de Caranza.

Por su parte, Mercedes Rey Grandal (90 años), también fue una gran jugadora de chapas aunque disfrutó con otros juegos como el diábolo o las “tinieblas”, que se jugaban en los portales. “En mi calle éramos veinte niños y bajábamos todos juntos a la calle hasta la hora de merendar; las meriendas no eran como ahora, pero en mi casa no nos faltó pan porque teníamos una tía con horno”, recuerda esta nonagenaria.

Por su parte, Manuela López (87 años) y Antonio Montero (73) compartieron los buenos momentos que pasaron con otro juego mítico como las canicas, también llamado "las bolas".

Uno de los momentos más aplaudidos del evento fue cuando Ubaldo Rey Pérez (80 años) demostró cómo pasados los años sigue siendo un experto en billarda, otro de los juegos que desde Clece buscan traer del pasado y la memoria de los abuelos para disfrute de nietos y bisnietos.