Los ingredientes exóticos que triunfan en los vídeos de Instagram los tiene Loli en Ferrol: "Se están vendiendo muy bien"

Sano, rápido y fácil. Esta parece ser la “santísima trinidad” del menú diario de quienes tienen el tiempo justo en su día a día. Vivimos deprisa y las redes sociales lo saben, por eso bombardean con un sinfín de vídeos de suculentas recetas saludables que se hacen en un abrir y cerrar de ojos.

Muchas de ellas usan ingredientes que cuesta encontrar en Ferrol porque no solían ser habituales en la cesta de la compra, como puede ser el papel o las obleas de arroz, ideales para envolver verduras o empaparse en huevo y servir de base hipocalórica a lo que más apetezca.

Mientras los supermercados todavía no venden estos productos, la tienda que Loli Neira tiene en el mercado central de A Magdalena, Mercabacalao, triunfa con un rincón especializado en todas estas rarezas que ahora están más de moda que nunca.

Un viaje de sabores

Enumera decenas de marcas especializadas en ingredientes exóticos como el “panko”, un pan rallado al estilo japonés; el “panipuri”, una masa frita de origen indio que se hincha al freírse y se puede rellenar; alga nori de calidad para elaborar sushi, o las “gyozas”, las empanadillas asiáticas que vienen listas para cocinar y ofrecen rellenos tan variados como el puerro con gambas, el pollo con verduras o el pato. “Se están vendiendo muy bien”, certifica la tendera.

También triunfan los langostinos envueltos en sésamo, pasta filo o tempura, que sobresalen entre un surtido mucho más amplio de exquisiteces congeladas que compiten con las que llegan desde México, como el aguacate con chili, los jalapeños, la pasta de Achiote o los frijoles.

No faltan tampoco en sus estanterías los condimentos y salsas para viajar desde unos fogones ferrolanos a otros lugares gracias a platos como la sopa de miso, el humus artesanal o el cuscús, sin renunciar a bocados tan nuestros como el mejor salpicón de centollo y buey.