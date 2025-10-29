Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Xunta apoyó con más de 220.000 euros la contratación de mujeres víctimas de violencia machista en Ferrolterra

En el caso concreto de Ferrol, la subvención autonómica ascendió a 177.649 euros

Redacción
29/10/2025 22:11
Aneiros, Barba y Miramontes en la Casa da Muller este miércoles
Aneiros, Barba y Miramontes en la Casa da Muller este miércoles
Cedida

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto con el director xeral de Loita Contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, visitó este miércoles las instalaciones Casa da Muller donde informó sobre los 221.491 euros que se destinaron desde la Xunta de Galicia a ayudas dirigidas a los concellos ferrolano y pontés para favorecer la contratación de mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

En el caso concreto de Ferrol, la subvención autonómica ascendió a 177.649 euros, que favorecieron la contratación de seis mujeres durante un período de 12 meses en los que prestaron servicios de interés general o social en el ámbito municipal. 

“Trátase de facilitar a súa inserción laboral como parte do seu proceso de recuperación e integración social”, como recordó la delegada territorial. Por su parte, la administración municipal pontesa percibió 44.000 euros. 

Indican desde la Xunta que la cuantía por cada mujer contratada a tiempo completo “é a equivalente a sufragar durante o período de contratación, ata un máximo de 12 meses, as retribucións salariais brutas totais, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e as cotas á Seguridad Social por conta da empresa empregadora, neste caso os concellos, na mesa cantidade que a fixada para o salario”.

Te puede interesar

Uno de los donantes del Campus Industrial

La campaña universitaria de ADOS aterrizó en el Campus Industrial de Ferrol con intención de batir récords
Redacción
Baxi contra Benfica

El Baxi Ferrol se da un festín ante el Benfica (109-58)
Juan Quijano
Las dos hileras iniciales de nichos y la base del osario ya están prácticamente finalizadas

El 31 de diciembre será la fecha límite para las obras del cementerio municipal
J Guzmán
La jornada se celebró en Afundación

Cofer propone atraer talento agilizando “los procesos de legalización de la inmigración”
Redacción