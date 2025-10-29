La Xunta apoyó con más de 220.000 euros la contratación de mujeres víctimas de violencia machista en Ferrolterra

Aneiros, Barba y Miramontes en la Casa da Muller este miércoles Cedida

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto con el director xeral de Loita Contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, visitó este miércoles las instalaciones Casa da Muller donde informó sobre los 221.491 euros que se destinaron desde la Xunta de Galicia a ayudas dirigidas a los concellos ferrolano y pontés para favorecer la contratación de mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

En el caso concreto de Ferrol, la subvención autonómica ascendió a 177.649 euros, que favorecieron la contratación de seis mujeres durante un período de 12 meses en los que prestaron servicios de interés general o social en el ámbito municipal.

“Trátase de facilitar a súa inserción laboral como parte do seu proceso de recuperación e integración social”, como recordó la delegada territorial. Por su parte, la administración municipal pontesa percibió 44.000 euros.

Indican desde la Xunta que la cuantía por cada mujer contratada a tiempo completo “é a equivalente a sufragar durante o período de contratación, ata un máximo de 12 meses, as retribucións salariais brutas totais, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e as cotas á Seguridad Social por conta da empresa empregadora, neste caso os concellos, na mesa cantidade que a fixada para o salario”.