Ópera

“La Traviata”, o clásico de Verdi, volve ao Jofre coa compañía lírica Ópera 2001

Este xoves 30 subirá ao escenario un elenco de renome internacional que está xirando por España, Francia e Portugal

Redacción
29/10/2025 11:46
Imaxe dunha representación de "La Traviata"
Imaxe dunha representación de "La Traviata"
Cedida

O escenario do teatro Jofre acollerá este xoves 30, ás 20.30 horas, unha nova representación do clásico de Verdi “La Traviata”, da man de Ópera 2001 e en colaboración co Coro Siciliano da Orquesta Sinfónica da propia compañía lírica. Trátase dunha proposta que está xirando por España, Francia e Portugal, darredor de dúas horas e 50 minutos de duración, incluíndo dous entreactos de 10 minutos.

Nesta produción participa un elenco con nomes coma os de David Baños, Yeonjoo Park, Gabrielle Philiponet ou Paolo Ruggiero, entre outros, baixo a dirección musical de Martin Mazik. A compañía foi fundada no 1991 por Marie-Ange e Luis Miguel Lainz e actualmente producen espectáculos en España e outros puntos de Europa.

