La salud mental, un asunto que no es tabú entre el estudiantado

El suicidio de la joven sevillana de 14 años Sandra Peña ha reavivado el debate sobre si se hace lo suficiente desde las administraciones para localizar posibles casos como el suyo y dar un apoyo psicológico y tomar medidas antes de que resulte irremediable, como aconteció con ella, que decidió quitarse la vida tras sufrir acoso escolar en el centro en el que estudiaba.

Fuera del entorno familiar los jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo en colegios y universidades, donde es fundamental contar con herramientas que permitan reconocer un caso e intervenir cuando está en riesgo la salud mental, y hasta la integridad, de la persona.

En la Universidade da Coruña se implantó en el año 2021, como respuesta a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, una propuesta de atención psicológica dirigida a toda la comunidad universitaria y a sus familias, el programa Afrontemos, donde se puede recibir asesoramiento y atención especializada por parte de un equipo capacitado y comprometido, sin necesidad de asumir el proceso en soledad.

Se trata de un servicio completamente gratuito para el alumno, accesible y confidencial atendido por un equipo de especialistas en psicología clínica y sanitaria.

Respaldo institucional

Sobre esta cuestión, el conselleiro de Sanidade anunció hace unos días en una jornada sobre salud mental en la Facultade de Psicoloxía compostelana que las tres universidades gallegas elaborarán un protocolo de acompañamiento psicológico dirigido a estudiantes, “procurando o mellor coidado para a súa saúde mental, unha mellor atención e garantías de continuidade asistencial”, aseveró .

Así, Antonio Gómez Caamaño también subrayó que la etapa universitaria “adoita representar cambios vitais como o distanciamento familiar, nova residencia, maior esixencia académica, un conxunto de circunstancias que poden afectar á saúde mental de mozos e mozas”.

Por todo ello la Xunta aportará apoyo técnico y económico a las tres universidades para impulsar un protocolo que “incida no coidado emocional da mocidade”.

Asimismo, al amparo de esta acción las instituciones académicas podrán realizar actividades formativas para su profesorado y el personal de atención al alumnado, además de realizar también tareas de divulgación. Cabe destacar que, como la UDC, las universidades ya tienen sus propios protocolos o programas, como el citado Afrontemos, que se verán reforzados ahora con este impulso que pretende dar la consellería de Sanidade.

Por otra parte, desde Sanidade se recuerda que la salud mental es un asunto prioritario y durante años se han establecido diferentes iniciativas, una de ellas el Plan de Saúde Mental 2020-2024, que permitió crear más de 240 plazas de profesionales de este ámbito, poniendo en marcha unidades de prevención intensiva del suicidio y crear hospitales de día de salud mental infanto-juvenil en las siete áreas sanitarias.

En la actualidad, la consellería de Sanidade trabaja ya en la elaboración de un nuevo plan que establecerá las directrices de cara a los próximos años, con el cuidado del bienestar de la población juvenil como una de las líneas estratégicas.