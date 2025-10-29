La demanda de atención psicológica en el Campus de Ferrol va en aumento cada año

Valentín Escudero en la sede de la Uiicif Daniel Alexandre

En el Campus Industrial de Ferrol tiene su sede la Unidade de Investigación en Intervención e Coidado Familiar (Uiicf) de la UDC, un espacio que dirige Valentín Escudero. Se trata de un servicio adscrito a la Facultad de Enfermaría e Podoloxía, siendo un centro sanitario autorizado por el Servizo Galego de Saúde para los servicios de psicología clínica y sanitaria.

En este mismo edificio se pasa consulta a los estudiantes y sus familiares que así lo soliciten a través del programa Afrontemos. Desde que comenzó en el año 2021 han solicitado información o atención (vía telefónica o email) medio millar de personas. Todas ellas, como indican desde la Uiicf, “tiveron unha resposta inmediata”, ofreciéndoles información, haciéndose una valoración y dándoles una cita si fuera necesario.

En el momento inicial (2021) se atendió en este espacio a 70 personas (28 presencial y 42 en línea); en el 2022 fueron 111 los tratamientos (59 presencial y 52 en línea); en el 2023 114 (46 presencial y 68 en línea) y el año pasado se produjeron algo menos, 107 (45 presencial y 62 en línea).

De todos los usuarios, el 45% optaron por la atención presencial frente al 55% que se decantaron por la alternativa en línea. Asimismo, no hay listas de espera, de tal modo que las personas que contactan con el servicio obtienen una cita en menos de diez días.

Por otra parte, el 72% de los demandantes de atención fueron mujeres. Asimismo, la mayoría son estudiantes, sobre todo de final de grado, máster o programas de doctorado (96%) y solo un 2% se corresponde con personal investigador y docente y otro 2% con personal técnico.

Afrontemos ofrece un máximo de seis sesiones de terapia a cada usuario, y en el 97% de los casos se consumen en su totalidad. Así, en 2024 fueron 639 las sesiones ofrecidas.

En cuanto a la patología o dificultad presentada, la mayoría de los casos mostraron un perfil de ansiedad clínica relacionada con la situación de crisis. En el 67% de las personas hay antecedentes de ansiedad y sintomatología depresiva leve en los últimos seis meses, como indican desde la Uiicf. Además, en el 49% de los casos se plantearon problemas familiares y de relaciones interpersonales que ya existían en los últimos dos años. Asimismo, señalan desde la citada unidad que “só o 4,8% dos casos amosaron unha patoloxía mental severa, e xa fora diagnosticada previamente”.

La consulta en todo caso sirvió para que el paciente retomara sus sesiones con el Sergas, habiéndose realizado en el 2024 10 intervenciones de crisis. “En esos casos hacemos de puente cuando es necesaria una actuación mayor o prolongada en el tiempo”, asevera el director del Uiicf, Valentín Escudero, quien subraya que en ocasiones, atienden a jóvenes que creen que están ante un problema leve que no lo es tanto. “Somos nosotros los que les hacemos entender que algunas situaciones que viven, por ejemplo en el tema de las relaciones, puede entrar dentro del terreno del abuso”.

Este profesional de la psicología explica además que el trabajo que desarrollan al amparo del programa Afrontemos se divulga continuamente en el entorno universitario para que a nadie “se le escape que tienen este servicio a su disposición... un programa que está bien que sea estable y fijo”, matiza.

La terapia no es para hacerlo a uno feliz, es para ayudarlo a no ser muy infeliz

Considera además que por fortuna hoy no existe ese estigma de ir al psicólogo y “se ve como una ayuda útil”, y recuerda que lejos de lo que se puede ver a través de las redes, “la terapia no es para hacerle a uno feliz, es para ayudarlo a no ser muy infeliz”.

También señala la importancia que tiene el entorno, en tanto que son los primeros que pueden percibir señales de que algo no va bien, invitando a ese amigo o compañero de piso a que se ponga en contacto o alerte de esa situación para poder recibir unas pautas sobre qué hacer, siguiendo un protocolo accesible en la página web udc.es/es/afrontemos.