La campaña universitaria de ADOS aterrizó en el Campus Industrial de Ferrol con intención de batir récords

Uno de los donantes del Campus Industrial Cedida

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) llegó este miércoles al Campus Industrial de Ferrol con la campaña “Este curso, non perdas este bus”. Una unidad móvil del servicio se instaló en las dependencias universitarias de Esteiro en horario de mañana y de tarde.

ADOS colocó también un montaje situado en la entrada de la Facultad de Humanidades, consistente en una simulada parada de autobús con paneles informativos alusivos al solidario gesto de donar sangre, así como los requisitos para participar.

El objetivo de esta iniciativa, que está recorriendo los siete campus universitarios, se centra en llegar a las 4.500 donaciones en las tres universidades gallegas durante el presente curso académico. Desde ADOS recuerdan que el pasado curso el Campus de Ferrol logró un total de 281 de las 1.400 donaciones que se realizaron en la UDC.

Además, los 7 campus gallegos registraron en ese período más de 4.300 donaciones, de las cuales 1.300 fueron realizadas por nuevos donantes, aproximadamente el 30% del total. Entre septiembre y noviembre se realiza la primera fase de esta campaña universitaria, que además de las visitas de las unidades móviles también incluye charlas informativas para concienciar al alumnado.